Framtiden för Raseborgs sjukhus har diskuterats och utretts i ungefär ett års tid. Man har ifrågasatt om samjouren vid Raseborgs sjukhus skall fortsätta eller inte. Ekonomiaspekten har varit den största drivande faktorn i dessa diskussioner, med motiveringen att vården vid Raseborgs sjukhus blir så dyr. Som ett alternativ till samjouren har man lagt fram en så kallad "Yle-jour" 24/7, vilket då är en hälsocentralsjour dygnet runt.

En sådan jour skulle kräva undantagstillstånd av Social- och hälsovårdsministeriet. Om samjouren skulle avslutas får det stora följder för sjukhusets verksamhet, då det skulle betyda att sjukhusets så kallade bakjourer (specialistjourerna) i anestesi, kirurgi och inre medicin skulle avslutas. Därtill skulle operationernas antal decimeras kraftigt liksom också den specialiserade avdelningsvården.

Man tillsatte förra året en utredningsgrupp för att utreda de olika alternativen för sjukhuset och vilka konsekvenser de skulle få. Gruppen bestod av en stor mängd sakkunniga från områdets kommuner samt från HUS, inklusive representanter från HUS högsta ledning. Arbetsgruppens enhälliga konklusion i slutrapporten var att det bästa alternativet är att samjouren fortsätter, men samtidigt skulle omstruktureringar göras bland annat genom att minska på specialistvårdens avdelningsplatser.

Rapporten behandlades första gången i HUS styrelse den 2 mars och de slutliga besluten skall fattas vid styrelsens möte 6 april. Efter att ha läst beredningen inför styrelsemötet, som gjorts av HUS högsta tjänstemannaledning, blev jag besviken på hur ensidigt och med en klar målsättning saken presenterades. Jag anser det därför nödvändigt att som en av överläkarna vid Raseborgs sjukhus belysa saken närmare och korrigera en del felaktiga uppfattningar som man får då man läser den beredning som mycket långt kullkastar arbetsgruppens gedigna arbete.

I beredningen skriver man att bakjourerna vid Raseborgs sjukhus är så lite sysselsatta att man därför gott kunde avsluta dem och spara en betydande summa. Faktum är ändå att exempelvis den inremedicinska bakjouren nog är sysselsättande. Vi som deltar i den bakjouren har i snitt fem-sex bakjoursturer per månad och av dessa gör man ungefär ett helt veckoslut per månad. Under veckosluten går arbetet ut på att ronda avdelningarna och att fungera som telefonkonsult åt de yngre läkarna som jobbar på jourpolikliniken. Den aktiva arbetstiden under veckoslut är i allmänhet 4–7 timmar per dag. På vardagar är man främst telefonkonsult och svarar då rätt ofta på till och med fem-sex konsultationssamtal per kväll eller natt, samtidigt som man ju är bunden till att kunna infinna sig på sjukhuset inom en viss tid. Dessa bakjoursturer görs utöver det dagliga 8–16 arbetet. Jag anser inte att den insatsen är så liten som man i beredningen påstår.

Man uppger också att om bakjourerna avslutas så kan avdelningsvården och jourpoliklinikens verksamhet fortsätta i praktiken oförändrade och då man läst kommentarerna till Yles rapportering i ärendet får man uppfattningen att åtminstone en del av allmänheten tror på det. Sanningen är ändå en helt annan. Avslutas anestesibakjouren kan man inte upprätthålla den övervakningsenhet som nu finns på sjukhuset och där man alltså sköter svårare sjuka och instabila patienter. Detta leder i sin tur till att färre patienter kunde vårdas på till exempel den inremedicinska avdelningen då man inte längre kunde sköta sådana patientgrupper som potentiellt kunde bli instabila. Då skulle avdelningen i praktiken inte vara mycket annorlunda än en vårdavdelning på en hälsocentral.

Rekryteringen av unga läkare till sjukhuset skulle också försvåras i och med att om man inte har platser för specialistvård eller en jour inom specialistvården kommer nog universitetet att dra in de utbildningsrättigheter som sjukhuset nu har för läkarnas specialiseringsutbildning.

I beredningen lyfter man fint fram det behov av poliklinikfunktioner under tjänstetid, dialys med mera som absolut behövs i regionen och som teoretiskt kunde fortsätta också utan samjour. Jag frågar mig dock hur enkelt det är att rekrytera läkare till detta. Jag misstänker nämligen att exempelvis en kirurg som inte får operera inte heller är intresserad av att stanna för att sköta enbart poliklinik och om kollegernas antal på den operativa sidan minskar är jag rädd för att trenden blir densamma för de andra specialiteterna. Psykiatrin som redan i dagens läge är en rätt självständig enhet kunde säkert fortsätta rätt oförändrad.

Arbetsgruppens rapport utarbetades alltså av en stor grupp specialister och också sakkunniga från HUS högsta ledning. Denna rapport har man dock i beredningen åsidosatt så gott som helt och hållet. De ekonomiska siffrorna är det viktigaste man tittar på, men man lämnar då samtidigt bort uppgifterna om de ökade ambulans- och transportkostnader som skulle bli en följd om samjouren upphör. Vården av patienterna på de övriga sjukhusen är inte heller gratis. Därtill skulle nog också röntgen- och laboratorietjänsterna ses över om det inte finns en jourande specialsjukvård vid Raseborgs sjukhus. Bland annat lär datortomografierna flyttas någon annanstans.

Man frågar sig om HUS ledning beaktat vilka konsekvenser stängningen skulle få för områdets befolkning då avstånden från till exempel Hangö och Ekenäs till följande sjukhus blir rätt långa. Dessutom är kapaciteten vid Lojo och Jorvs sjukhus i dagens läge redan fullt utnyttjade. Befolkningen i området är äldre än på många andra håll och en åldrande befolkning behöver få kvalitativ sjukvård nära sitt hem. Detta kan man inte garantera om samjouren dras in. Enligt HUS nya strategi är en jämlik behandling av alla centralt, men här känns det nog som att en av HUS egna regioner behandlas väldigt ojämlikt och orättvist.

överläkare i inremedicin, HUS Raseborgs sjukhus