Jag är inte säker när men för ett par somrar sedan döpte mina vänner mig till Walle Svett. Ifall du ser mig under en varm sommar så förstår du varför. För den delen behöver sommaren inte ens vara så varm. Hela mitt liv har jag tampats med sommaren, som är otroligt ljuvlig och olidligt varm på samma gång. Finns det något som hjälper? Jag har bestämt mig för att gå till botten med det.

När vintern är som värst i mitten av februari, då det helt enkelt gör ont att vistas utomhus. Då längtar jag, likt många finländare, till sommaren. Men när sommaren väl är här, då märker jag att jag inte är byggd för den. Kvicksilvret i termometern behöver inte stiga många millimeter över 20-graders strecket för att min situation ska bli hopplös.

Även om många finländare längtar efter sommaren så tror jag att det är minst lika många som är i samma situation som jag. Det här påståendet bestyrks av att dagstidningarna årligen publicerar artiklar med tips: hur överlever man hettan, vad borde man inte göra, etcetera.

Jag brukar förbise artiklarna. Efter en viss grad känns det ändå som att inget hjälper. Men nu när mina dagar både inleds och avslutas med en dusch så börjar jag bli desperat. Även om inget kan frigöra mig från den tryckande hettan så måste det väl finnas vissa knep som funkar bättre än andra?

Med stadig blick och fuktig panna ska jag alltså nu pröva mig igenom och se vad som fungerar, och vad som är humbug.

Att dricka är viktigt, sägs det. Det känns ju logiskt, det kan man väl inte kritisera, eller? Men ack, även här finns det olika tankar och åsikter. För ett par somrar sedan jobbade jag på ett kafé och där hade jag flera kunder som alla hävdade det samma:

"Det är bättre att dricka varma drycker på sommaren, för då höjs din kroppstemperatur och luften känns svalare."

Ah, vad är bättre när det är 25 grader ute, än en varm kopp te?

Det mesta, enligt mig. Det positiva är väl att man undviker vätskebrist. Vilket behövs för att varmt te helt enkelt gör mig svettig, eller svettigare, rättare sagt. Därtill sägs det att koffein torkar ut en så nu känns det riktigt som att jag skjutit mig själv i foten.

Att dricka är viktigt, men jag kommer nog att hålla mig till kalla drycker.

Vårt kära vatten kan dock inte endast drickas, utan även appliceras utvärtes. Kallt vatten svalkar, det vet vi. Vanligtvis duschar jag varmt. Jag vet att det motsäger min teori om varma drycker men det är skönt. I journalistikens tecken bestämde jag mig i dag för att ta en kall dusch. Med facit i hand måste jag erkänna att det nog hjälper! Om det är värt chocken vet jag inte, men i alla fall kan man känna sig överlägsen andra varmduschare.

Hur man gör det får man välja själv, efter behov och möjlighet. Det här är inte något som jag tänker argumentera emot så jag ger er i stället ett påstående. Ett dopp i havet är bättre än en dusch. Jag godtar inga motargument.

Om man inte hinner med någondera så kan man göra det hela mera småskaligt. En skvätt kallt vatten på nacken svalkar bra.

Att hålla sina handleder under iskallt, rinnande vatten sägs också hjälpa. Teorin är att det kyler ned blodet som rinner just under huden, som i sin tur rör sig omkring och kyler ned hela kroppen.

Funkar det? Jo. Eller lite, kanske. Handlederna och händerna blir kalla, det blir jag också. Effekten är ändå inte särskilt långvarig. Fem minuter senare är jag i samma situation som tidigare.

Hittills har jag inte hittat något som helt löser problemet och jag tror inte heller att jag kommer att göra det. Det finns däremot mycket man kan göra som hjälper lite. Många bäckar små som man kan svalka sig i.

En möjlighet är att helt enkelt inte bry sig lika mycket. Det är för varmt, du är för svettig. Ta chansen och lev livet lite långsammare. Din chef förstår nog att du behöver en siesta, att det inte är möjligt att bära en slips.

Ett tips som jag inte läst någonstans och därför skriver ned är att tillbringa lång tid i butiker. Jag brukar ta långsamma promenader framför mjölken eller ölen.

Men summa summarum, jag spenderar sommaren i samma rum. Framför min fläkt, med något kallt att dricka och blöt från diverse duschar.

Det fungerar.

Walter Lüttge