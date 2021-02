Hur ska "Super Mario" lösa Italiens kris?

Reformer – och enighet. Det är Mario Draghis recept för att föra Italien ur den svåra krisen. Till sin hjälp har han en ny regering av politiker och teknokrater, som tillsammans ska hantera ett mångmiljardstöd från EU.

Det har gått två veckor sedan "Super Mario" kallades in för att lösa Italiens kris. Sedan dess har den tidigare ECB-chefen svurits in som premiärminister och nu har han presenterat sin sin räddningsplan för parlamentets överhus senaten – som sent på onsdagskvällen sedvanligt ska rösta om att godkänna regeringen.

– Min huvudsakliga uppgift är att bekämpa pandemin med alla medel och att skydda våra medborgares liv, säger Mario Draghi och manar till italiensk enighet för att kunna lyckas med uppgiften, enligt nyhetsbyrån Reuters.

På torsdag är det sedan dags för underhuset att säga sitt om den nya regeringen, som innehåller politiska fiender med väldigt skilda åsikter i frågor om exempelvis invandring och välfärd. Men det är just därför som omröstningen väntas bli en odramatisk historia – eftersom Draghi har lyckats säkra stöd från nästan alla de viktigaste politiska partierna.

Förhoppningarna är högt ställda på den 73-årige tidigare ekonomen som har hyllats för sina superkrafter eftersom han som ECB-chef av många anses ha räddat euroländerna undan fullständig kollaps under finanskrisen.

Nu krävs lika mycket beslutsamhet för att vända utvecklingen i Italien.

Landet drabbades av politisk kris mitt under brinnande pandemi – där dödssiffrorna i covid-19 närmar sig 100 000. Oron för muterade virusvarianter ökar samtidigt som ekonomin krympte med nästan 9 procent förra året och närmare 450 000 människor har förlorat sina jobb.

Recessionen är den värsta i landet sedan andra världskriget.

Draghis prioriteringar är att få slut på pandemin, ta vaccinationskampanjen i mål och få Italien att återuppstå med hjälp av EU. Landet väntas få 200 miljarder euro från EU:s stora coronastödpaket men måste i gengäld införa sannolikt impopulära reformer som ska gynna långsiktig tillväxt i eurozonens tredje största ekonomi.

– I dag är enighet inte ett alternativ, enighet är en plikt. Men det är en plikt som vägleds av det som jag är säker på förenar oss alla: kärleken till Italien, säger Draghi i parlamentet.

Till sin hjälp har Draghi en samling ministrar som har såväl politisk som teknokratisk bakgrund, rapporterar nyhetssajten Politico.

Finansminister blir Daniele Franco som har lång bakgrund från bland annat den italienska centralbanken, där han jobbade tillsammans med Draghi. Femstjärnerörelsens tidigare ledare Luigi di Maio förblir utrikesminister och bidrar därmed med kontinuitet till regeringen – precis som Roberto Speranza som fortsätter som hälsominister.

Giancarlo Giorgetti kliver in som ekonomisk utvecklingsminister och Lega-politikern väntas ha en direkt lina till Draghi eftersom de har känt varandra i flera år. Justitieminister Marta Cartabia blir en av bara åtta kvinnor i regeringen och var bland annat första kvinna att bli chef för Italiens konstitutionsdomstol.