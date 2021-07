Vem visste eller anade att Frankrike, Tyskland och Spanien under våren har gått in för en fördjupning av sitt partnerskap med sikte på att bygga nya stridsflygpan?

I dessa dagar debatterar partiledarna EU:s klimatpaket och tidningarna skriver om det. Och det är väl bra? Skogspolitiken är ju en viktig fråga för alla EU-medborgare (inte minst för finländarna). Ja, utan tvivel. Förresten, vilken fråga skulle kunna vara viktigare än klimatfrågan? Det skulle kanske då vara frågan om arternas utrotning, som Elokapina vill lyfta fram. Men hänger de inte ihop, klimatfrågan och extinction-frågan?

Klart att de gör det. Men hur saker och ting hänger ihop med klimat- och artutrotningsfrågorna är inte alltid så självklart. Snarare tvärtom! Det är som med covid-19, man är inte längre bombsäker på var pandemin hade sitt ursprung (i "naturen" eller i "laboratoriet") och inte vet man heller hur den ska få sitt slut.

A propos bombsäkerheten, hur hänger den ihop med klimatfrågan? Där har vi något som varken partiledarna eller tidningarna gillar att diskutera för annars skulle de säkert göra det, åtminstone ibland (och då inte bara sporadiskt låta det skymta i insändarspalterna).

Vem visste eller anade att Frankrike, Tyskland och Spanien under våren har gått in för en fördjupning av sitt partnerskap med sikte på att bygga nya stridsflygpan? Inte ens jag hade någon susning innan jag läste artikeln "We must refuse the Europeanization of French deterrence through the FCAS" (Vi bör motsätta oss europeiseringen av den franska avskräckningen genom FCAS) på pressenza.com. Och då har jag försökt följa de europeiska bombsäkerhetsfrågorna ända sedan END (European Nuclear Disarmament; Europeisk nukleär desarmering) uppstod cirka 1980!

Detta aktuella militärindustriella EU-paket, som går under namnet Future Air Combat System (FCAS) torde vara seklets hittills mest omfattande europeiska rustningsprojekt. Den nya luftstridsstyrkan ska uppenbarligen också ges kapacitet att bära och fälla franska atombomber så att Frankrike fram till 2040 kan ersätta sina gamla Rafale-flygplan med riktigt moderna FCAS-plan.

I detta fall vore det kanske till att börja med naturligt att tala om EU:s nobelbelönade egenskap att utgöra ett fredsprojekt, men till saken: hur hänger FCAS ihop med klimatpaketet?

Jag tycker kort sagt att det vore partiledarnas och tidningarnas uppgift att diskutera även denna fråga.

Isnäs