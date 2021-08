Den allmänna hållningen – också min – till högerpopulistiska partier är avståndstagande eller nedlåtande. Men i Thomas Pikettys bok Capital et Idéologie (Seuil 2019, s.41) finns ett diagram som beskriver tillväxten i köpkraft per capita i hela världen under tiden 1980-2018 i förhållande till inkomst per capita fördelad på olika fraktioner (deciler, procent, promille) av befolkningen. Kurvan visar att utvecklingsländerna, det vill säga de som på inkomststegen ligger under 50 procent har haft en liten ökning. Men de rika ländernas medel- och lägre klass som befinner sig mellan 50 och 90 procent har blivit utan ökning av köpkraften, som däremot vuxit mer ju högre upp över 90 procent på stegen man kommer.

På grund av likheten har kurvan kallats "elefantkurvan". Frågan är om de eftersatta grupperna är de som befolkar Halla-ahos och Trumps anhängarmöten?

Det viktiga är att många arbetande människor inte ser någon utväg, de har tappat tilltron till det samhälle de är en del av, mera precis, förtroendet för de partier som styrt och ställt och ordnat det bra för en krympande minoritet efter 1989. Här ingår hela partispektret.

Vi var alla 1989 så berusade av Sovjetunionens kollaps att vi utan eftertanke kastade oss i famnen på den nyliberalistiska tron, som predikar att staten, kommunen, det allmänna bara är till förfång för den ekonomiska utvecklingen, att allt som stat och kommun skött skall privatiseras, avregleras, skötas av de fria marknadskrafterna, av tillgång och efterfrågan.

I "fyllan och villan" glömde vi att beakta vad en sådan regim kunde föra med sig, nämligen just "elefantkurvan". I teorin borde vi ha vetat bättre, ty en liberalistisk regim gällde länge i många länder fram till första världskriget 1914, och med samma resultat. Vi vet vad den samhällsutvecklingen förde med sig i Ryssland, Tyskland, Italien, dvs Stalin, Hitler m.fl. och slutligen till andra världskriget. Likheten mellan nazisterna och våra dagars högerpopulister är skrämmande. Elefantkurvan visar att vi nu går mot en upprepning. Eller hur?

Om detta resonemang är riktigt, står vi inför ett kvistigt problem. Hur återställa de under 1980-2020 eftersatta gruppernas framtidstro, deras förtroende för det samhälle vi lever i? Hur skingra hopplösheten som alltid har lett till våld?

Ledarna, Halla-Aho, Åkesson, Trump m.fl. är bara ett resultat av det utbredda missnöjet, inte dess orsak. De samlar sina skaror enligt beprövat recept, finna en försvarslös syndabock och för ändamålet lämpar sig de svagaste bäst, nämligen invandrarna nu och judarna då. Problemets smärtsamma kärna är att vi tillsammans är just och precis orsaken till "elefantkurvan". Lösningen måste vi alltså också finna tillsammans.

Som du ser tror jag att problemet inte är Halla-aho, Trump m.fl. utan den ekonomiska regim som ger dem anhängare. Hur vi skall lösa det problemet är din och min huvudvärk i dag. Att bespotta och isolera Sannfinländarna, Sverigedemokraterna m.fl. är snarast kontraproduktivt. En riktig diagnos kunde vara bättre, ett första steg?

Vilken är din diagnos?

Gumbostrand