Hur du köper din biljett inom kollektivtrafiken kommer förändras – biljettautomater, värdebiljetter och studeranderabatt på resekortet avskaffas

– I framtiden kan man tänka sig att de olika förmånerna också kan köpas via vår webbplats, och på så vis kopplas till ett HRT-konto eller identifikation, säger Flink.

Det kommer alltså inte i första hand att vara möjligt att få studeranderabatten på något annat sätt än via HRT-applikationen.

– I alla nya kollektivfordon finns det krav på laddningsuttag. De kommer att bli fler i framtiden, säger Mari Flink.

Förra veckan låg HRT:s biljettköp via applikationen nere under en dag. Det här betydde att man inte kunde köpa biljett via mobilen.