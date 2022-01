Svenska försvarsmakten har ökat sin aktivitet på Gotland. Stridsfordon rullar i Visby hamn. – Vi tar situationen på allvar. Vi tänker inte bli tagna på sängen i något läge utan vi har förberedelser och arbetar med flera olika händelsescenarier, säger landets försvarsminister Peter Hultqvist.

Under fredagen slogs ukrainska regeringssajter ut och ett hotfullt meddelande visades på ukrainska, polska och ryska. Ingen har tagit på sig attacken men försvarsminister Peter Hultqvist (Socialdemokraterna) säger att han inte skulle bli förvånad om Ryssland låg bakom.

Under natten mot onsdagen seglade tre ryska landstigningsfartyg, avsedda att transportera marininfanteri, in i Östersjön via de danska sunden. De följdes av svenska Gripenplan. Den ryska mobiliseringen vid Ukrainas gräns har fått det svenska försvaret att öka sin synliga närvaro på Gotland.

Stridsfordon rullade under fredagen i Visby hamn, rapporterar Aftonbladet. Även beväpnade soldater patrullerar på gatorna.

– Det är ett sätt att markera svensk integritet och svensk suveränitet i det läge som är. Den här aktiviteten är en del av vårt sätt att markera att vi inte är omedvetna om de säkerhetsrisker som finns, säger Peter Hultqvist.

Det finns många aspekter till att Försvarsmakten är extra synlig just nu, enligt försvarsministern. Det är en bra och viktig säkerhetspolitisk signal, samtidigt ska man vara medveten om att en del verksamhet inte syns.

– Vi tar situationen på allvar. Vi tänker inte bli tagna på sängen i något läge utan vi har förberedelser och vi arbetar med flera olika händelsescenarier som vi är beredda att möta upp mot om negativa saker inträffar.

Försvarsmakten vidtar åtgärder i flera delar av landet och inte bara på Gotland, enligt insatschef Michael Claesson.

Försvarsministern deltog tidigare i veckan på EU:s informella försvarsministermöte i Brest, Frankrike. Mötet dominerades av det allvarliga säkerhetspolitiska läget med fokus på situationen i och omkring Ukraina.

– Då markerade jag att vi vidtagit olika typer av åtgärder för att även militärt markera att vi anser att det är allvarligt säkerhetspolitiskt läge, säger Hultqvist.

Rysslands kravlista på försvarsalliansen Nato om att inte ta in nya medlemsstater, som i praktiken innebär att USA och Nato mer eller mindre ska dra sig tillbaka från hela den region som tidigare ingick i Sovjetunionen eller den självutropade sovjetiska inflytandesfären, har lett fram till möten mellan Ryssland och väst.

Läget är att betrakta som skärpt och måste hanteras seriöst, säger Peter Hultqvist.

– Men det är inte detsamma som att vara beredd att gå med på några kompromisser som naggar den nationella suveräniteten i kanten på något vis. Vi ska i framtiden inte leva i någon skugga från Moskva över vilka beslut vi får fatta i olika lägen utan vi gör våra egna val.