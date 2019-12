HS: President Niinistö benådade ingen fånge i år

Enligt Helsingin Sanomat är det den första gången på flera decennier som republikens president inte har godkänt en endaste ansökan om benådning under ett kalenderår.

Sauli Niinistö har i år gett avslag på 50 ansökningar om benådning som har skickats av personer som avtjänar sina straff i fängelser på olika håll i Finland. Niinistö har tillämpat en striktare linje än sina företrädare och i genomsnitt benådat en till fem personer per år, uppger Helsingin Sanomat. Han har också gett avslag på sådana ansökningar där Högsta domstolen har förordat en benådning.

Niinistö fattade sitt senaste beslut i torsdags då han gav avslag på tolv ansökningar om benådning. Enligt Justitieministeriet är Niinistös linje exceptionell.

– Presidenterna har fattat positiva beslut om benådning varje år efter 1951. Vi hittade inte information om situationen innan det året, säger regeringssekreterare Johanna Nyberg till HS.

President Mauno Koivisto benådade i genomsnitt över 50 personer per år medan president Martti Ahtisaari benådade i genomsnitt 30 personer och Tarja Halonen benådade cirka 20 personer per år. Niinistö har benådat sammanlagt 20 personer under sina sju år vid makten som republikens president.

Republikens presidents benådningsrätt infördes ursprungligen i regeringsformen 1919.