HS: Misshandel och rån vanligast bland unga i Vasa

Det har skett 8,7 misstänkta misshandelsfall eller rån per 1 000 ungdomar i Vasa under åren 2019–2020, rapporterar Helsingin Sanomat.

Av Finlands 20 största städer är Vasa den stad där misstänkta misshandelsfall och rån är allra vanligast bland ungdomarna. Det skriver Helsingin Sanomat (HS) som jämfört antalet misstänkta fall av misshandel, grov misshandel, rån och grovt rån där förövaren är under 18 år i olika städer.

Statistiken baserar sig på uppgifter från Polisstyrelsen och Statistikcentralen.

I relation till antalet ungdomar är dessa brott vanligast i Vasa, där det skedde 8,7 misstänkta brott per 1 000 ungdomar under perioden januari 2019–oktober 2020. I Esbo skedde det 8,4 och i Jyväskylä 8,3 misstänkta brott per 1 000 ungdomar under samma tidsperiod.

I Helsingfors var antalet misstänkta brott per 1 000 ungdomar 8,0 under tidsperioden och i Åbo var siffran 5,6, enligt HS.

Kommunikationschef Mikael Appel vid Polisinrättningen i Österbotten säger till HS att han är överraskad över att Vasa toppar statistiken.

– Jag diskuterade ämnet med de undersökningsledare som utreder ungdomars brott. Ingen tyckte att det skulle ha skett speciellt många våldsbrott bland unga i Vasa.

Den statistik som HS sammanställt visar dock att antalet misstänkta fall av misshandel, grov misshandel, rån eller grovt rån där förövaren är under 18 år ökat i Vasa de senaste åren. År 2017 var det totala antalet fall 36, år 2018 var antalet fall 44 och år 2019 var antalet fall 47. I januari–oktober i år var antalet fall 62.