HS: Kvinnlig minister fick kritik när hon tog med sig barnet till jobbet, manlig beröm

När livspusslet är svårt att lägga måste man ibland ta med barnen till jobbet. Men omgivningens attityder varierar beroende på om man är kvinna eller man. Det här har även ministrar fått uppleva.

Omgivningens reaktioner på att en förälder tar barnet med till jobbet skiljer sig beroende på om man är pappa eller mamma – även på ministernivå, skriver Helsingin Sanomat (HS).

Tidigare i veckan fick familje- och omsorgsminister Annika Saarikko (C) kritik för att hon tog med sig sin 4-åriga son till en företagarträff. Han hade en vuxen som såg till honom utanför, men han sprang in i salen under en kort stund.

Saarikko reagerade på kritiken och skrev om den på Facebook.

Inrikesminister Kai Mykkänen (Saml) har också tagit med sig sina barn till jobbet, men då har kritiken uteblivit. I stället har han fått beröm.

– Jag gissar att det till stor del beror på att faderskap fortfarande betraktas som något överraskande och positivt, säger Mykkänen till HS.

Vänsterförbundets gruppordförande Anna-Kaisa Pekonen uppger att hon har haft liknande upplevelser som Saarikko. När hon gav sig in i politiken som 24-årig hade hon tre små barn. Då fick hon ofta höra att mammor inte hörde hemma i fullmäktigesalar.

– Många kom fram till mig och sade rakt ut att de inte röstar på mig eftersom jag har små barn, säger Pekonen till HS.

Mykkänen säger att småbarnsföräldrar vet hur svårt det ibland kan vara att livspussla med karriär och familj. Han anser att något måste göras om folk anser att det är jobbigt om en förälder ibland tar med sig ett barn till jobbet.

– Utan den möjligheten skulle många småbarnsföräldrar ha svårt att delta i arbetslivet.