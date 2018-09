Hösten är här – hårda vindar längs kusten

Det första ordentliga höstovädret drar in över Finland. Tre lågtryck kommer att svepa över Finland den närmsta veckan. Meteorologiska institutet varnar för hård vind under natten.

Ett lågtrycksområde drar in över landet från väst. På Finska viken kan vinden nå en styrka på uppemot 19 meter i sekunden.

– Under natten till onsdag varnas det för hård vind på Finska viken. Längs kustområdet kan vindbyarna bli mycket hårda under hela onsdagen. Det kommer troligtvis att leda till strömavbrott och omkullblåsta träd, säger jourhavande meteorolog Jari Tuovinen.

I dag har det blixtrat och dundrat i Egentliga Finland. Åskan avtar under förmiddagen, men ett nytt regnområde drar in under natten. Under natten till onsdag regnar det rikligt på många håll i landet. Dagstemperaturen rör sig mellan 15 och 18 grader.

– Det här är det första ordentliga lågtrycksområdet för hösten. Ytvattnet kommer att blandas om ordentligt. Vattentemperaturen sjunker lätt med några grader, säger Tuovinen.

Meteorologiska institutet förutspår uppehållsväder från och med torsdagen. Under fredagen tittar solen förbi, men på veckoslutet väntas ett nytt lågtryck dra in över landet.