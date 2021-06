Den regerande olympiske mästaren på 400 meter frisim, australiske Mack Horton, kommer inte att kunna försvara sitt guld i Tokyo.

Horton klarade inte att kvala in under de australiska uttagningarna. Han får dock en ny chans på 200 meter frisim under söndagen.

Horton är också känd för att ha vägrat stå på prispallen tillsammans med dopningsanklagade kinesen Sun Yang under VM 2019.