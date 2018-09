Mest fisk har fåtts under den senare våren eller under hösten.

I HBL (26.8) redogör Henrik Svartbäck i Esbo för sin oro för att strömmingarna skulle ha försvunnit.

Nu har jag ingen uppfattning om huruvida den värmebölja vi haft denna sommar kan ha påverkat strömmingar och andra fiskar. Det jag kan berätta om gäller tidigare "normala" sommarhalvår då jag i egenskap av sportfiskare tidvis fått mycket strömming vid pimpelfiske. Jag har då fiskat med kastspö och lockat strömmingarna med en rad små silverfärgade krokar. Inga maskar behövs, men nog en vikt längst ner.

Mest fisk har fåtts under den senare våren eller under hösten. Under en enda sommar under 1990-talet kunde man få strömming även under sommaren. Om det finns flera stim i närheten behöver man inte fiska länge för att få ätbart för ett par dagar.

Jag kan berätta att jag emellanåt funnit goda och stora siklöjor i en butik i Kyrkslätt. En del av dessa har varit nästan 20 cm långa. Jag har för vana att tillreda fisk i låg värme för att lättare kunna avskilja filerna.

Vi får hoppas att våra vänner strömmingarna återkommer!