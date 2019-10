Hopp för soffpotatisen och latmasken – redan lätt motion stärker hälsan

Att ta trappan i stället för hissen är en hälsogärning som räknas. Nya rekommendationer från UKK-institutet slår fast att också några minuters fysisk aktivitet gör susen.

Har du glömt hur många halvtimmar per vecka man skulle pressa på gymmet eller jogga i frisk luft för att hållas frisk? Det gör inget. Enligt de nya rekommendationerna från UKK-institutet ska vi ta vara på allt som liknar motion. Tanken är att en fem minuters promenad är bättre än ingen promenad alls. En kvart med lövräfsan är bättre än inget räfsande alls.

I de nya rekommendationerna betonas vikten av att röra på sig ofta.

– I de förnyade rekommendationerna har man tagit bort kravet på att röra på sig minst 10 minuter per gång för att det ska räknas. Nu räcker det med bara några minuters intervall, säger UKK-institutets chef Tommi Vasankari i ett pressmeddelande.

Vasankari säger att det finns vetenskapliga belägg för att också lättare motion är till nytta, särskilt för dem som inte är vana vid att röra på sig så mycket: också lätt motion sänker blodsockervärdet och blodfetterna samtidigt som blodcirkulationen ökar och leder och muskler hålls i skick.

UKK-institutet rekommenderar oss fortfarande att motionera raskt i 2,5 timmar per vecka eller på ansträngande nivå i 1 timme och 15 minuter per vecka. Enligt rekommendationerna borde man träna musklerna och rörligheten minst två gånger i veckan, men över huvud taget kan motionen delas upp i kortare sjok. Rask motion är sådan som gör att du klarar av att tala trots att du är andfådd. Som ansträngande motion räknas sådan som gör dig så andfådd att du har svårt att samtala under träningen.

De nya rekommendationerna fokuserar inte enbart på motion, utan tar ställning också till stillasittande och sömn.

– Rekommendationen är att man rör sig varje dag och att man också tar pauser i sittandet varje dag – ju oftare, desto bättre, säger Vasankari, som dessutom påminner om hur viktigt det är att kombinera regelbunden motion med god nattsömn för att kroppen ska återhämta sig.

– Både motion och sömn har god effekt på hälsan, tillsammans stärker de varandra, säger Vasankari.

Hur många timmar var och en ska sova ger rekommendationerna inte svar på, men tipsar om att de flesta mår bra av mellan 7 och 9 timmar sömn per natt.

De nya finska rekommendationerna bygger på de amerikanska rekommendationer som uppdaterades i fjol.

– De grundar sig på en stor mängd vetenskaplig forskning, en pappersbunt stor som en gammaldags telefonkatalog, säger Vasankari.

Motionsrekommendationerna är avsedda för personer i åldern 18–64 och fokuserar på vad den enskilda individen kan göra för sin hälsa, men också Helsingfors stad har tagit ett aktivt grepp om frågan. Staden har satt som strategiskt mål att främja invånarnas hälsa och sporra till en rörlig vardag. Genom sitt rörlighetsprogram vill staden få stadsborna att sitta mindre och röra på sig mer. På webbadressen citynature.eu presenteras till exempel utflyktsmål som ska locka ut folk i stadsnaturen i Helsingfors.