Hongkong förlänger obligatorisk karantän

Hongkong förlänger karantänstiden för besökare från 14 till 21 dagar.

För att slippa tre veckors karantän måste man direkt före inresan ha befunnit sig i Kina under lika lång tid. Resenärer från Macao och Taiwan undantas de nya reglerna.

Dessutom stoppas personer som har varit i Sydafrika under de senaste tre veckorna från att alla komma in. Sedan i måndags får inte heller resenärer från Storbritannien komma in i staden.

– Med tanke på den drastiska förändringen av den globala pandemisituationen med den nya virusvarianten som finns i fler länder, ser regeringen ett behov att omedelbart införa beslutsamma åtgärder ... för att säkerställa att inget fall kan slinka igenom nätet även vid mycket speciella sjukdomsfall med en inkubationstid längre än 14 dagar, säger en talesperson för regeringen.