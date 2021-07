Hon vill göra det ekologiska jordbruket ännu bättre för naturen

Det är bra med ekologiskt jordbruk, men vi kan göra mer och bättre, och det är inte ens särskilt svårt. Det säger ekobonden Nina Långstedt som odlar regenerativt på Krämars i västnyländska Svartå.

När Nina Långstedt plöjer ner fingrarna i myllan på gården i Svartå kan jordbruket knappast bli mer naturenligt. Krämars gård har redan länge odlat ekologiskt, och de tre senaste åren har Långstedt dessutom gått in för regenerativt jordbruk.

– Att odla regenerativt är att sätta fokus på jordens hälsa. Med en humusrik, livskraftig jord är tanken att man kan uppnå goda skördar med naturnära metoder, säger hon när vi slår oss ner i växthuset i böljande försommargrönska.

Regenerativt, eller kolinlagrande, jordbruk betyder att bonden försöker öka jordmånens humushalt och därmed öka upptaget av kol och näringsämnen. Det gynnar alla de mikrober som bryter ner organiskt material, och det främjar jordhälsan. Samtidigt minskar det på jordbrukets miljö- och klimatbelastning då kväve, fosfor och kol binds i marken.

Vid kolinlagrande jordbruk försöker man störa jorden så lite som möjligt med mekanisk bearbetning och kemikalier. En annan viktig princip är att eftersträva mångfald både ovan och under jord. Och så ska marken vara grön så gott som året runt för att maximera fotosyntesen.

Då lagrar mikroberna kol under marken som annars skulle oxideras och förstärka atmosfärens växthuseffekt. Det gynnar också grödornas näringsupptag. De behöver mindre gödsel.

– Det handlar om att odla med eftertanke och möjliggöra en återuppbyggnad av jordens vitala system, säger Långstedt.

En del av mikroberna är svampar, mycel, med viktiga funktioner i marken. Med konventionella och storskaliga jordbruksmetoder som använder mineralgödsel förstörs mycket av mycelet, som behövs som humusbyggare.

– Naturen är komplex men fungerar i ett helt system av mångfald. Inte ska vi då heller odla monokulturer, enorma arealer med en och samma gröda. När man odlar regenerativt ska det alltid finnas en mångfald av grödor på samma åker, säger Nina Långstedt.

Det är bland annat därför hon sådde över 20 olika fånggrödor i havreåkern på Krämars, efter att hon hade sått in havren i våras.

– Havren sås först, för det är den jag vill skörda på hösten. Några veckor senare sår jag in fånggrödan i samma åker. Efter skörden kommer marken att vara bevuxen av fånggrödor, och de kommer att explodera i tillväxt när havren är skördad och de får mera ljus. På det sättet är markens mikrober aktiva en längre tid och den viktiga fotosyntesen pågår långt in på hösten, säger hon.

En annan fördel med att åkern aldrig är bar och svart är att vattenhushållningen förbättras. Vid skyfall är jordmånen bättre på att suga upp vattnet och vid torka avdunstar inte fukten lika snabbt då åkern är bevuxen.

Kolinlagrande jordbruk höjer jordmånens humushalt. Lyckas bonden öka humushalten med en procent kan åkern i princip binda 12,5 ton mer koldioxid per hektar, enligt österrikiska uträkningar. Med tanke på Finlands stora åkerareal har jordbruket en massiv potential i att hejda klimatutsläppen.

– Det är bra med sopsortering och andra åtgärder, men det här ger bättre utdelning. Därför undrar jag varför vi inte gör mer av det här, säger Nina Långstedt.

Dessbättre görs det redan klart mer. Stiftelsen för ett levande Östersjön, Baltic Sea Action Group (BSAG), höll i vintras en kurs i regenerativt jordbruk för hela hopen producenter som vill utveckla sina metoder. Klimat- och miljönytta kan förenas med ekonomisk nytta för bonden, om det går att minska på gödslingen och skördarna på sikt ökar med jordhälsan.

Nina Långstedt bidrog med en del kunskap till den kursen. För henne var de ekonomiska incentiven ändå inte avgörande när hon själv gick in för regenerativt jordbruk för tre år sedan.

– Jag kände att jag inte gjorde tillräckligt för naturen fastän jag hade odlat ekologiskt i över tio år, säger hon.

Långstedt talar om beslutet att gå över till regenerativt som en process där hon efterhand insåg hur lite hon visste om naturens system och hur fel hon hade ställt fokus.

– Alltför mycket hade det handlat om stora skördar mätt i ton per hektar, alltför lite om biologisk mångfald och näringsrika och sunda livsmedel.

Efter en kurs i regenerativ odling på Åland och en annan utbildning i permakultur klarnade den stora bilden. Nina Långstedt ställde sig frågan hur hon kan odla så att ekosystemet blir mer livskraftigt och levande. Det jobbar hon på hela tiden.

De bönder som vill satsa på regenerativt får vara beredda på aningen högre kostnader i början, men man kan se det som en investering i gårdens framtida hållbarhet och lönsamhet.

– Kanske det är lite jobbigare och exempelvis frökostnaderna lite högre, men det handlar om så små mängder. Om jag sår in 250 kilo utsäde per hektar på havreåkern blir det bara 7–12 kilo fånggrödor per hektar. Det blir inte många stora fröpåsar, säger Långstedt som odlar 90 hektar på Krämars, mest havre, ärter och vete men även råg och spelt.

Efter BSAG-kursen i vintras är det fler bönder som prövar på att odla regenerativt i år. Prövar på, för att metoderna måste tillämpas lite olika på varje gård. Man behöver inte heller göra allt genast.

Nina Långstedt gödslar sparsamt och som ekobonde använder hon inte kemiska bekämpningsmedel.

– Bekämpningsmedlen är en ödesfråga för den biologiska mångfalden. Det är ingen åsikt utan ett faktum, säger hon med hänvisning till den omfattande insektsdöden som kopplats främst till det mellaneuropeiska jordbruket.

En stor fråga, med tanke på övergödningen och klimatutmaningen, är om de första spadtagen för regenerativt jordbruk bara är en förbigående trend eller början på något mycket större.

– Jag vill tro att det kommer att bli stort, ett slags jordbruksrevolution, säger Långstedt.

Zoomar vi ut från de solbadande sädesfälten i Ingå och tittar på globala utmaningar som livsmedelsförsörjning, folkhälsa, befolkningstillväxt, miljöförstörelse och klimatförändringar finns det otaliga forskningsrapporter som talar för behovet av en omställning. Samhället, inklusive jordbruket, behöver anpassa sig till den omgivande miljöns gränser och bärkraft.

– Vi måste se systemfel i vårt sätt att producera mat. Vi påstår att jordbrukets stora skördar binder kol, men om det sker med mineralgödsel som producerats i en verkligt energikrävande process och sedan transporterats långa vägar håller det inte. Vi måste tänka mer cirkulärt.

Långstedt tillägger att samhället har haft en beställning på den produktion vi har i dag. Det går inte över en natt att lägga om den, men det måste göras.

– Vi intalar oss också att vi behöver producera mer fastän vi vet att övervikt och välfärdssjukdomar i dag är ett större problem än livsmedelsbrist. Vad vi på riktigt behöver är ren luft, rent vatten och god hälsa, säger hon.

Hon ser tecken på att en sådan omställning kan vara på väg i och med att folk väljer ekologiskt, vegetariskt eller veganskt. Medvetenheten om att jordbruksmetoder kan göra en skillnad i miljö-, hälso- och hållbarhetsfrågor ökar.

– Jag hoppas på en hel generation som vill veta hur grisen mådde innan den blev till bacon.

Den här sommaren går Nina Långstedt ett steg längre i sitt regenerativa jordbruk, och tar ett slags praktisk överkurs. För första gången ska hon i större skala sprida ferment över odlingarna. Det ska kompensera för det Krämars gård saknar – betande djur.

– Fermentet innehåller mjölksyrebakterier och antioxidanter som påminner mycket om de mikrober som finns i kors och andra betande djurs magar, säger Långstedt.

Hon har köpt en stamkultur från Danmark och låter den jäsa i kroppsvarmt vatten med ekologisk rörsockermelass, salt och en örtblandning i ett par veckor. Efter det är fermentet klart och påminner lite om kombucha. Sedan sprutar hon ungefär 150 liter ferment per hektar över åkern med slagen vall och bearbetar jorden grunt. Det ska förbättra jordhälsan ytterligare.