Allt fler nya företag grundas i Finland. Massören Lisen Polat uppskattar friheten hon har som egenföretagare – men det finns också risker med att anställa sig själv. – Jag är rädd för att skada mina händer.

Massören Lisen Polat är egenföretagare. Hon arbetade tidigare vid HBL:s kundtjänst, men sade upp sig efter att ha utbildat sig till massör vid sidan om det arbetet. Hon började jobba som massör i mars 2011.

– Om man inte vågar slå slag i saken så fortsätter man att fundera över det i all evighet. Inte har jag ångrat mig, säger hon när vi träffas i hennes massagestudio i Borgå.

Fler nya företag grundades i Finland under årets första kvartal än under samma kvartal förra året. Enligt Statistikcentralen grundades 10 154 företag under perioden. Helsingfors var den kommunen där flest företag grundades, 1 897 stycken, vilket är nästan en femtedel av de nya företagen.

Samtidigt har antalet konkursansökningar under årets första halva varit högre än förra året. Under första kvartalet i år ansökte betydligt fler företag om konkurs än samma tid 2017. Det här beror dock delvis på det låga antalet konkurser under förra årets första kvartal. Under det här årets andra kvartal var antalet konkursansökningar på ungefär samma nivå som under samma period år 2016 och 2017.

Enligt en enkät gjord av företagarorganisationen Företagarna i Finland 2016 tjänar drygt hälften av Finlands egenföretagare mindre än 2 000 euro i månaden före skatt.

Lisen Polats massagestudio finns i ett rum i en lokal som hon delar med flera andra egenföretagare. Det finns en hyresvärd som sköter gemensam marknadsföring. Polat ser flera fördelar med att dela lokal med andra företagare.

– De flesta massörer måste bli företagare. Därför är det trevligt att ha en gemensam lokal med andra. Det är bra att ha arbetskamrater, trots att man är egenföretagare, så att det blir lite mer socialt.

Möten med människor är något hon verkligen gillar.

– Det är trevligt att få träffa många människor och få höra intressanta levnadshistorier. Vissa pratar mycket medan andra är tysta.

Hon brukar inte ha några problem med besvärliga kunder.

– Det kan också bero på lokalen, på att det alltid finns andra på plats. Ingen har skällt eller klagat, och jag har inte fått några klagomål för saker jag inte har haft att göra med.

Inledningsvis erbjöd företaget inte henne full sysselsättning. I början funderade hon också på att arbeta också med annat. Hon ansökte om och fick statlig startpenning för företaget, trots att lärarna på massörsutbildningen hade ansett att det var osannolikt att hon skulle få det.

Hon är i allmänhet nöjd över hur det är att ha att göra med myndigheter.

– Skattemyndigheterna har betjänat på svenska och varit väldigt trevliga.

Hon och hennes kunder behöver inte betala någon mervärdesskatt, tack vare att hon har en examen och är upptagen i ett register över certifierade massörer.

Företagarnas pensionsförsäkring FöPL tycker hon är ett fungerande system.

– Nog fungerar det, men inte vill man betala väldigt mycket. Kring en fjärdedel av inkomsterna går till pensionsförsäkringen, men jag är inte sådan att jag skulle vänta på pension.

Lisen Polat uppskattar friheten i att vara sin egen chef.

– Det allra bästa är att få bestämma sin egen arbetstid, och att därmed kunna sova ut på morgnarna.

Med friheten följer ett stort ansvar. Det finns ingen att skylla på och ingen att fråga om råd.

– Man måste ha självdisciplin, och det går inte att bara sitta och vänta, utan man måste ta initiativ. Men som lite äldre går det bra att ta ansvar.

En viktig egenskap för företagare att ha är flexibilitet, påpekar hon.

– Som egenföretagare måste man tåla en viss osäkerhet. Man vet aldrig hur dagen kommer att se ut. Det passar inte för en om man inte är flexibel.

Det finns också stora risker i att vara den enda anställda.

– Jag är rädd för att skada mina händer.

En jobbig situation som hon har råkat ut för som egenföretagare var att bli kontaktad av telefonförsäljare, som trots hennes nekande svar ansåg att hon hade accepterat deras inbjudan till samarbete.

– Akta dig för folk som ringer och vill ha dina uppgifter, och påstår att de vill hjälpa dig med att marknadsföra ditt företag.

Till slut fick hon tag på försäljarna och kunde ställa situationen till rätta, men incidenten kostade henne över 30 euro.

Hon tror att hennes mångsidiga karriärbana har gjort henne öppensinnad för förändringar i arbetslivet. Hon jobbade först i storkök, sedan utbildade hon sig till tradenom och började jobba på HBL, och nu arbetar hon som massör.

– Om jag skulle ha jobbat med samma sak hela livet skulle jag kanske vara rädd för utveckling.

Tiina Toivonen på Företagarna i Finland anser att det finns mycket positivt i småföretagarnas situation i Finland. Hon berömmer regeringen Sipiläs företagspolitik.

– Den här regeringen är den mest småföretagarvänliga någonsin, särskilt vad beträffar regeringsprogrammet. En sådan här utveckling vill vi på Företagarna i Finland ha också i fortsättningen. Det finns trots det fortfarande åtgärder att ta itu med för följande regering.

Ett problem är enligt Tiina Toivonen att en företagares familjemedlem kan definieras som företagare själv då det handlar om social trygghet, vilket kan leda till förlorade arbetslöshetsunderstöd.

– Viljan finns för att lösa det här problemet, men ingenting har skett än, säger hon.

Även företagarnas pensionsförsäkring FöPL har utmaningar, enligt henne.

– Företagare får själv bestämma hur mycket de betalar i pensionsförsäkring. Summan ska motsvara det som en utomstående arbetstagare skulle betalas för samma arbete. När det är ont om pengar är det frestande att ta ut endast minimum. Problemen dyker upp senare, säger Toivonen.

Andra problem är brist på kunnig arbetskraft – och ibland företagarnas ängslan över att erkänna brister.

– Finländska företagare är ofta ganska stolta, och vill inte erkänna att de har problem. Man borde våga ta tag i problem i ett tidigare skede. Företagare arbetar också ofta långa dagar, och utmattning kan bli ett problem.

Toivonen säger att människor ibland tvingas att bli företagare för att kunna arbeta.

– I vissa sektorer finns det helt enkelt inte jobb att tillgå. Det är självfället synd om någon som inte vill bli företagare måste bli det för att försörja sig.

Samtidigt förutspår hon att traditionellt löntagararbete kan vara på nedgång, medan småföretagare har en ökande betydelse för samhällsekonomin.

– Världen förändras och människor bör anpassa sig efter det. Det är helt enkelt så här marknaden fungerar.