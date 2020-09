"Hon har tagit in vatten, men hur många sektioner som drabbats är oklart" – Amorella tas till Åbo för reparation

Dykare har under kvällen och natten filmat och kartlagt skadorna på M/S Amorella. – Hon sitter stadigt på lerbotten, vilket är betydligt bättre än om hon legat på sten och klippa, säger Viking Lines Informationsdirektör Johanna Boijer-Svahnström.

Vad som orsakade grundstötningen på söndagseftermiddagen är ännu oklart. Men enligt informationsdirektören Johanna Boijer-Svahnström har man nu kartlagt skadorna och filmat skrovet och väntar på att den tekniska utredningen blir klar.

– Jag har försökt få reda på vad den tekniska expertisen har att komma med, men det är ännu för tidigt att säga något. Klart är att fartyget, som är dubbelbottnat, har tagit in vatten, men det är oklart hur många sektioner som har drabbats, säger Boijer-Svahnström.

Det var strax före klockan 13 på söndagen som Amorella styrde upp på grunt vatten vid Hjulgrund vid Föglö på Åland.

– Hon ska tas till Åbo för reparation, men när och hur sker vet vi inte ännu. Hon är fortfarande tungt lastad, och vi utreder som bäst om man kunde lasta av henne och ta lasten till Långnäs som inte ligger så långt borta, säger Boijer-Svahnström.

Ombord finns både personbilar och övriga tunga fordon. Även passagerarna tvingades lämna fartyget utan att ta med sig några ägodelar. De har nu samlats ihop av besättningen som ser till att alla får sina saker.

– 49 personer i besättningen finns kvar ombord, de hör främst till den tekniska avdelningen. De övriga 26 i besättningen har fått komma i land, säger Boijer-Svahnström.

Samtliga 200 passagerare fördes i land till Strandnäs skola i går på eftermiddagen. Därifrån har de förts med buss till hotell där de fått övernatta.

– En del har redan valt att åka hem. Men allt har gått väldigt lugnt till och feedbacken har varit positiv. Vädret har varit bra och ingen panik har uppstått, säger Boijer-Svahnström.

Alla väntar nu på svar på vad som egentligen hände. Amorella har kört på grund i samma vatten en gång tidigare. Platsen är besvärlig eftersom man gör stora kursändringar innan man kommer in i passagen. På platsen blir det lätt ett sug under fartyget mot grunt vatten om man kommer in lite snett, säger en källa med tidigare erfarenhet från Viking Line till HBL.

Enligt Boijer-Svahnström har grundstötningen orsakat endast små tidtabellsjusteringar.

– På grund av coronan hade vi, tur i oturen, fartyg på alternativa rutter som snabbt kunde tas i bruk. Systerfartyget Gabriella börjar nu trafikera rutten Åbo–Stockholm medan Amorella repareras, säger Boijer-Svahnström.

Ålandstidningen skriver på måndagen om permitteringar till följd av olyckan. Enligt Boijer-Svahnström pågår permitteringar på alla fartyg på grund av coronakrisen.

– När passagerarmängderna ökar kommer personalen att kunna återvända, säger hon.

Boijer-Svahnström tror inte att grundstötningen kommer att ha någon större inverkan på resenärernas vilja att återvända till färjorna.

– Jag har jobbat här så länge att jag har varit med om grundstötningar två gånger förut, fastän de är extremt ovanliga företeelser. Hittills har de inte haft någon inverkan.

Boijer-Svahnström påminner också om Viking Lines goda olycksstatistik.

– Sedan starten har vi haft 230 miljoner resenärer och ännu har inte en enda förolyckats i en sjöolycka.

Tidningen Nya Åland har varit i kontakt med sjöbefäl som var ombord under söndagens grundstötning. De har uppgett att Amorella synbarligen gick helt rätt i farleden före olyckan.

– Jag har hört det också. Det är en smal farled men det är ändå märkligt. Vi får återkomma i den frågan också, säger Boijer-Svahnström.