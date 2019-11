Hon förtjänade mest av kvinnorna – Maria Severina är vd för ett bolag som tillverkar antikroppar

Förra året uppgick Maria Severina sammanlagda inkomster till drygt 36 miljoner euro. Av hennes inkomst var drygt 33 miljoner kapitalinkomst. Hon är född i Ryssland men bosatt i Åbo där hon toppade skattelistan för 2018.

Maria Severina är vd för det Åbobolaget Hytest. Bolaget såldes förra året till ett norskt investeringsbolag.

Hytests producerar antikroppar och grundades år 1994. Bolagets bransch är in vitro-diagnostik där de producerar och säljer råmaterial. In vitro betyder att man bland annat behandlar levande celler och biomolekyler utanför sin naturliga miljö. En känd In vitro-process är provrörsbefruktning, där man för ihop två könsceller i ett provrör.

Enligt bolagets hemsida satsar man mycket på forskning och utveckling. Nyligen öppnade de en filial i Kina.

Bolaget grundades som ett resultat av ett projekt vid Åbo universitet och Severina har varit med sedan början.

Severina är doktor i biokemi från Moskvauniversitetet och hon flyttade till Finland 1991. Hon är vd för bolaget, en post hon innehaft sedan bolaget grundades. Severina sitter också i bolagets styrelse.

År 2015 tilldelades hon utmärkelsen EY Entrepreneur of the Year för västra Finland.