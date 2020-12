Hon blir första ministern från USA:s ursprungsfolkning

"En röst som min har aldrig varit minister eller lett inrikesministeriet". Med de orden säger sig representanthusledamot Deb Haaland, som tillhör USA:s ursprungsbefolkning, vara redo för sitt nya jobb.

Demokraten Joe Biden, som den 20 januari svärs in som USA:s nästa president, har bett Deb Haaland att bli inrikesminister.

Godkänns hon av senaten blir hon historisk som den första personen från landets ursprungsbefolkning att få en ministerpost. Att det dessutom är inrikesdepartementet, som ansvarar för tillsynen av federala landområden och upprätthållandet av landets avtal med ursprungsfolk, gör det än mer betydelsefullt.

"Uppväxten i min mammas Pueblo-hushåll gjorde mig orädd. Jag kommer att vara orädd för oss alla, vår planet och för våra skyddade landområden", skriver hon på Twitter.

Haaland har sina rötter hos Laguna Pueblo, ett ursprungsfolk som främst bor i centrala och västra New Mexico. Hennes far var militär och som barn flyttade hon runt mycket. Men det var i New Mexico hon tog en examen i engelska och senare en doktorsexamen i juridik.

I intervjuer har Haaland varit öppen om de tuffa år som omgärdade hennes studier. Hon var ensamstående mamma och försökte starta företag, missbrukade alkohol och var ibland tvungen att leva på matkuponger.

Senare började hon engagera sig politiskt. 2012 hjälpte Haaland president Barack Obama, som då kampanjade för att bli omvald, att nå ut bland ursprungsfolk i sin hemstat. 2015 blev hon ordförande i delstatens Demokratiska parti och 2019 skrev hon historia som en av de två första kvinnorna från ursprungsfolk att väljas in i USA:s representanthus.

Som kongressledamot har Deb Haaland gjort sig känd som en förkämpe för miljön och en politiker som förespråkar hårda klimatåtgärder, enligt organisationen Earthjustice.

Bidens övergångsteam beskriver henne som en "gränsöverskridande tjänsteman" som under hela sin karriär kämpat för familjer och som är "redo att från första dagen skydda miljön och stå upp för en framtid med ren energi".