Hollywoodstjärnor blickar mot Wrexham

Kan Hollywoods glitter och glamour möta de leriga planerna i den engelska femtedivisionen? Ja, kanske om skådespelarna Ryan Reynolds och Rob McElhenney verkligen köper in sig i division 5-klubben Wrexham.

Utländska ägare är inget nytt inom den brittiska fotbollen. Men de brukar inte vara Hollywoodstjärnor.

Det kan det bli ändring på nu. Medlemsägda Wrexham AFC nordöstra Wales hade tidigare i veckan en omröstning, och hela 97,5 procent av de röstande sade då ja till att låta utomstående köpa in sig som ägare.

På onsdagen kunde AFC meddela världen att intressenterna det handlade om var skådespelarna Ryan Reynolds och Rob McElhenney.

"I sinom tid kommer Mr McElhenney och Mr Reynolds lägga fram sina visioner för Wrexham AFC och ett förslag som medlemmarna kan rösta om", skriver klubben på sin hemsida. Enligt BBC Wales kan det handla om investeringar på två miljoner pund, drygt två miljoner euro.

Stjärnorna har båda kommenterat uppgifterna på Twitter, utan att varken dementera eller rakt ut bekräfta uppgifterna. "Japp, man vet aldrig", skriver Reynolds.

Amerikanen Rob McElhenney är mest känd från tv-serien "It's always sunny in Philadelphia", medan kanadensaren Reynolds bland annat har spelat huvudrollen i superhjältefilmen "Deadpool".

Och nog skulle Wrexham kunna behöva lite superkrafter.

Som bäst har klubben spelat i dåvarande division 2, motsvarande dagens Championship. Men det var 40 år sedan och laget ligger nu i National League, den femte divisionen i det engelska fotbollsystemet – den lägsta divisionen som inte är regionalt indelad. Förra säsongen slutade klubben på 19:e plats och får i år möta gamla stryktipsbekantingar som Notts County och Yeovil.

Som vinnare av den walesiska cupen – 23 gånger – har laget även meriter från Europaspel. 1975–76 tog sig laget till kvartsfinal i Cupvinnarcupen, på väg dit besegrade man då bland annat Djurgården.