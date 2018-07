Höjdpunkter på Pori Jazz: Nick Cave och kvinnodominerad lördag

Nick Cave and the Bad Seeds avslutar Pori Jazz inledande kväll på torsdag. Bild: Benjamin Suomela

Jessie Ware, Alanis Morisette och Nick Cave. HBL listar höjdpunkterna på Pori Jazz, som i år bland annat har en dag då enbart kvinnliga akter uppträder.

När Pori Jazz kör i gång på torsdag finns det många akter man inte vill missa. Nick Cave and the Bad Seeds bjuder garanterat på en otrolig konsertupplevelse på den inledande kvällen, likaså legenden Burt Bacharach. Multiinstrumentalisten Jordan Rakei med sin soulfyllda jazz är ett måste på fredagen.

Trots att jazzen fortfarande står i centrum bjuder i synnerhet fredagen också på flera allmänt populära och radiovänliga artister. Då uppträder bland annat soulpopartisten Jess Glynne, blues/hiphopartisten Aloe Blacc och poprockaren James Blunt. Blunt, som slog igenom år 2004 med hitten You're beautiful, skulle inte vara mitt förstahandsval men visst kan det vara intressant att se vilken musik han gör i dag.

En nyhet på årets Pori Jazz är att endast kvinnliga artister eller band frontade av kvinnor uppträder på festivallördagen. Trots att dagen varit planerad en längre tid känns det som ett lägligt sammanträffande med tanke på hur festivalens sommar började.

Pori Jazz hamnade i blåsväder i juni när festivalens nya vd uttalat sig om homosexuella och homosexualitet. Även om styrelsen för Pori Jazz kort därefter meddelade att vd:n skulle få gå måste arrangörerna känna en lättnad över att de konkret kan visa att de arbetar för jämställdhet och jämlikhet.

Festivalens konstnärliga verksamhetsledare Mikkomatti Aro sade i en artikel i Aamulehti i maj att de länge gett näring åt tanken om en sådan här festivaldag. Tidigare har de helt enkelt inte lyckats boka tillräckligt många kvinnliga artister på samma dag, delvis för att kvinnor är underrepresenterade i jazzmusiken.

Artistlistan på lördag är dock imponerande med Emma Salokoski & Ilmiliekki Quartet som inleder dagen, följda av brittiska jazzartisten Zara McFarlane på samma scen senare under kvällen.

Katie Melua och Jessie Ware är två andra stora artister som uppträder på lördagen. Brittiska Ware sjunger soulinfluerad pop och har släppt hits som Say You Love Me och Alone. Wares mäktiga sång är en anledning i sig att se henne live.

Lördagens största utropstecken är ändå kanadensiska Alanis Morisette som inte uppträtt i Finland sedan år 1999. Morisette har ett album på kommande i höst, det första hon släpper sedan år 2012, och turnerar därför nu i Europa.

Morisette är en unik artist som under åren varierat och utvecklat sin musikstil. Därför blir det intressant att se hur hon väljer att lägga upp sitt nästan två timmar långa uppträdande i Björneborg, och om hon över huvud taget spelar sin kanske mest kända låt Ironic.