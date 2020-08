Straffskatt på att köra till tunga och lågavlönade jobb gör det klimatsmart att stanna i soffan med en öl och lyfta bidrag.

Skatten på bensin och diesel är en regressiv skatt på lönearbete. Ju sämre lön man har, desto fler timmar måste man arbeta för att betala skatten. Bränsleskatten stimulerar inte till arbete, den stimulerar till att låta bli att arbeta.

Vägtrafiken ger 8 miljarder euro per år till statskassan, betydligt mer än löneskatten. Var ska staten få pengarna ifrån då man allmänt övergår till elbilar? Jo, regeringen tar mera av Nisse och Nasse som inte har råd att byta bil.

Finlands "medelbil" är en bensinsnål småbil värd 3 600 euro som körs i medeltal 14 000 kilometer per år varvid den förbrukar 1 000 liter bensin till klimathysterikernas fasa.

Men medelbilisten betalar minsann klimatstraffskatt: det blir 760 euro i bensinskatt per år eller en femtedel av bilens värde varje år direkt till staten. Från augusti blir det 65 euro mera per år eller 825 euro per år för medelbilisten. Då måste en lågavlönad arbeta tre veckor per år enbart för bensinskatten till staten. Bränsleskatten tas från redan tidigare hårt beskattad nettolön.

Men detta är medeltal, städerna inkluderade. På landsbygden är resorna längre. Då tvingas många att arbeta ett par månader enbart för att få ihop pengar till bränsleskatten. Vid 50 000 km per år kostar det 2 300 euro i bensinskatt och 200 euro mera från augusti.

Är det då fråga om nöjesskatt? Nej, Finlands arbetsresor är inte nöjesresor och de är i medeltal 18,6 kilometer långa. Endast en dryg tiondedel görs med kollektivtrafik, en femtedel till fots eller med cykel, och nästan 70 procent med egen bil. Resorna är längst där kollektivtrafik saknas och kortast i orter med fungerande kollektivtrafik.

Jag har bott i Österbotten och vet att få klarade vardagen utan egen bil. Förutom arbetsresor måste vi ta oss till butiken, till hälsocentralen, föra barn till dagis, föra barn till hobby, åka till kyrkokörsövning, åka till föräldrar och svärföräldrar, och så vidare.

Cykelförespråkare har räknat ut att 46 procent av arbetsresorna är under 7 kilometer och därför kunde åkas med cykel! Men en stor del av de kortare sträckorna körs redan med cykel, så det finns inte mycket kvar att öka. Och att köra 2 gånger 7 km med cykel varje dag året runt kräver stark fysik, reservering av en timme cykeltid per dag och hög livförsäkring i mörker och halka. Cykelåkning till jobbet är inte ens med elcykel lämplig för överviktiga och/eller ålderstigna.

Då alternativ till egen bil oftast saknas, är höjd bränsleskatt negativ för arbetsviljan. Straffskatt på att köra till tunga och lågavlönade jobb gör det klimatsmart att stanna i soffan med en öl och lyfta bidrag.

Åbo