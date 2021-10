Åbo Akademi:

Distansarbete: Den allmänna rekommendationen om distansarbete slopades i måndags. Distansarbete sker enligt överenskommelse med närmaste chef. En modell för hybridarbete, där man kombinerar närarbete och distansarbete, ska testas vid bland annat förvaltningen och biblioteket från mitten av oktober.

Munskydd: Rekommenderas på campus. Alla bör använda munskydd i gemensamma utrymmen där det kan röra sig många människor. I det färska meddelandet om distansarbete (se ovan) heter det att munskydd rekommenderas "om tillräckligt avstånd inte kan hållas". ÅA förser anställda och studerande med munskydd om arbetet eller studierna så kräver.

Studier och undervisning: Under studieårets första period, till slutet av oktober, ska kurser med under 30 deltagare i första hand ordnas på campus, med distansmöjlighet för de som inte kan vara på plats. För kurser med 30–50 deltagare bedöms det från fall till fall om de ordnas på campus, som hybridundervisning eller helt online. Kurser med över 50 deltagare ordnas huvudsakligen online. ÅA ger snart besked om hur undervisningen ska fungera under period 2.

Helsingfors universitet:

Distansarbete: Rekommendationen om distansarbete upphörde den 30 september. Under oktober övergår man stegvis till hybridarbete, och de anställda och deras chefer kommer överens om hur man arbetar. Man kan arbeta helt eller delvis på campus om den anställda och chefen anser att det är den bästa lösningen.

Munskydd: Kan användas efter övervägande, i enlighet med Institutet för hälsa och välfärds rekommendationer. För närundervisningen tillhandahåller universitetet munskydd för studenterna och lärarna.

Studier och undervisning: Närundervisning kan ordnas för grupper med högst 50 studenter. Det ordnas också hybridundervisning, antingen så att en del studenter är på plats och övriga är på distans, eller så att en del undervisning för alla studenter är på campus och resten är distansundervisning. Från och med november utökas närundervisningen till exempel genom att gruppstorlekarna ökas.

Hanken:

Distansarbete: Rekommendationen om distansarbete upphör när studieårets andra period börjar den 25 oktober. Möjlighet att delvis arbeta på distans kommer att finnas kvar för de som har sådana arbetsuppgifter där det fungerar.

Munskydd: Hanken följer Institutet för hälsa och välfärds rekommendationer om att använda munskydd efter eget omdöme, och rekommenderar munskydd i lokaler där många människor är nära varandra.

Studier och undervisning: Campus i Helsingfors och Vasa är öppna för examensstuderande med nyckel. Mycket av undervisningen sker på distans under period 1, men mindre grupper kan ha närundervisning. Under period 2, som startar den 25 oktober, hoppas Hanken ha öppna lokaler även för andra studenter. Då hoppas Hanken även kunna införa mera närundervisning. Det ska dock vara möjligt att studera på distans hela hösten.

Källa: Sammanställningen är ett sammandrag som bygger på information på nätet och på samtal med högskolorna.