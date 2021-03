Missförstå mig inte: Jag vill inte avskräcka någon från att söka till en högskola. Det är tidpunkten som är problemet.

Den 8 mars skrev Svenska Yle att Helsingfors universitet har fattat ett beslut om att undervisningen på höstterminen till stor del kommer att ske på distans. Redan ett par timmar efteråt publicerades uppföljaren, där man kan läsa att också Hanken och Arcada förbereder sig på åtminstone någon slags hybrid mellan när- och distansstudier.

Som andraårsstuderande med erfarenhet av både närstudier och distansstudier delar jag därför med mig av det antagligen bästa studietipset som årets abiturienter kan få denna vår: Sök inte till en högskola denna vår!

För dem som är abiturienter och har planer på att studera vidare efter en studentexamen har jag full förståelse för att det här förslaget låter helt galet. Om jag var i er situation just nu skulle jag också tycka det. Man vill ju bort från sin tråkiga hemstad och i stället träffa nya vänner, studera något som man på riktigt är intresserad av och känna att man är en del av högskolegemenskapen. Man vill leva studieliv, där varje dag är en fest och man aldrig är bakfull.

Och visst, i sina bästa stunder är studielivet just det här och så mycket mera. Problemet är att universitet och yrkeshögskolor just nu är inne i en kapplöpning om vem som snabbare kan krossa drömmarna om ett studieliv som är värt att leva. Ett studieliv som i allra högsta grad levs i föreläsningssalar och kafferum, snarare än via Zoom.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd är det möjligt att alla som vill har fått sin första dos av coronavaccinet i juni. Att i höst försöka rättfärdiga distansundervisning genom att vädja till människors hälsa är alltså fullständigt löjligt, speciellt med tanke på det vi vet om studerandes illamående under dessa restriktioner. Att Helsingfors universitet försvarar beslutet att fortsätta distansundervisningen med att det är en lång process att planera utbildningen är inget mindre än en förolämpning mot de studerande som varenda dag kämpar mot ensamheten som uppstår då varje dag tillbringas mellan samma fyra väggar. Med facit i hand kan man omöjligen överskatta betydelsen som närstudier och allt som förknippas med dem har för ens psykiska hälsa.

Missförstå mig inte: Jag vill inte avskräcka någon från att söka till en högskola. Det är tidpunkten som är problemet. Flera av mina roligaste minnen är från studietiden då man har kunnat träffa sina vänner. Det är just därför som jag föreslår att ni skjuter upp era studier till en tid då det här faktiskt är möjligt. Studieplatsen, för att inte tala om arbetslivet, väntar nog. Unna er själva i stället ett riktigt studieliv. Det är värt varenda minut.

studerande, Helsingfors