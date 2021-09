Tv-veckan bjuder på en finlandssvensk dokumentär om att söka sin könsidentitet.

(Finland 2021) Jag vill vara Mira igen heter Jessica Stolzmanns högintressanta halvtimmesdokumentär. Den handlar om 26-åriga Mira – juridiskt sett Kai – som i 18-årsåldern påbörjade sin resa mot det manliga könet. Inledningsvis trivdes hon i rollen som Kai, den kändes befriande, men på sistone har dubierna kommit in i bilden och nu längtar hon tillbaka till sitt gamla jag – i den mån det är möjligt efter hormonbehandlingen och de kirurgiska ingreppen. Ett utmanande ämne, visst, men Miras resonemang är kloka och Stolzmann slänger in bilder som ger dokumentären luft under vingarna. Det blir mycket stuga och skärgård (av grynnorna att döma den österbottniska) och däremellan dricks det kaffe vid föräldrarnas köksbord. Ett besök på transpolikliniken i Tammerfors står också på programmet. Yle Fem måndag 13.9 kl. 19.00–19.30, tisdag 14.9 10.35–11.05 och torsdag 16.9 kl. 8.20–8.50

(USA 2016) I väntan på Spencer, filmen om Lady Dianas uppbrott från prins Charles, visas Pablo Larrains Jackie. Det är historien om Jacqueline Bouvier Kennedy (Natalie Portman) och hennes sista tid som värdinna i Vita huset. Men något sedvanligt personporträtt är det inte. Snarare får man lust att tala om ett sorgearbete, ett suggestivt sådant, med en ramhandling som kretsar kring intervjun med Billy Crudups Life-murvel, en vecka efter mordet på "Jack" Kennedy. Det rör sig om en stor och stilig produktion som förordar det djupt personliga framför det politiska men utan att filmen för den skull reduceras till en damtidningsvänlig karaktärsstudie. Men okej, visst finns hon där, modeikonen som med sina pillerhattar och pinka Chanelkreationer tar omvärlden med storm. Liv måndag 13.9 kl. 22.00–00.00, Hero söndag 19.9 kl. 13.30–15.10

(Storbritannien 2019) I Blinded by the light av Gurinder Chadha är allt ljus på Bruce Springsteen, även om handlingen utspelar sig i åttiotalets Luton, en håla som präglas av Maggie Thatcher, massarbetslöshet och National Front-packet. Javed (Viveik Kalra), en yngling med pakistanska rötter, har förvisso sina egna slag att utkämpa. Där farsgubben (Kulvinder Ghir) är mån om att gossen ska skaffa sig en gedigen utbildning är Javed själv mera intresserad av skrivandet. Ljuset i det omgivande mörkret är Spingsteen, hans musik och framför allt lyrik. I termer av uppväxtskildring bryter filmen inte direkt ny mark men det är gjort med hjärta och smärta och en miljöskildring som heter duga. Vänner av The Boss kan se fram emot en tidig julafton. Yle Teema fredag 17.9 kl. 22.25–00.20

(USA 1960) Alfred Hitchcocks Psycho är en filmhistoriens mest inflytelserika rysare men filmens succé var på inget sätt självklar. Trots att regissören befann sig på höjden av sin karriär fick den gode Hitch lov att själv finansiera projektet. Därav den moderata budgeten och det svartvita fotot samt dottern Patricia i rollen som Janet Leighs arbetskamrat. Dessutom är det Hitchcock själv som fattar kniven i den vittomtalade duschscenen (där det för övrigt lär vara en melon som råkar illa ut). Hur som helst känns Psycho bra mycket snaskigare än regissörens femtiotalsproduktion och att ha livet av sin leading lady (Leigh) halvvägs in i filmen är inte så lite fräckt. Bernard Herrmann skrev musiken, trollbindande från början till slut. Yle Teema lördag 18.9 kl. 21.25–23.10 och fredag 24.9 kl. 23.46–01.31

(Married to the mob, USA 1988) En något annorlunda maffiafilm, en dramakomedi där kvinnorna sätter agendan. Det handlar om Michelle Pfeiffers wise guy-hustru vars snubbe, torpeden Alec Baldwin, själv faller offer för chefens, Dean Stockwells, vrede. Vid det här laget vill Angela (Pfeiffer) inte ha något med maffian att göra men säg det åt Stockwell som är het på gröten. För att inte tala om Matthew Modines FBI-agent som även han trillar dit. I regi av Jonathan Demme som håller tungan rätt i mun, till tonerna av ett soundtrack signerat David Byrne. Pfeiffer gör sig bra som komedienn men det är Mercedes Ruehls svartsjuka maffiahustru som river ner de största skratten. Fox söndag 19.9 kl. 21.00–23.05, tisdag 21.9 kl. 23.00–00.00 och fredag 24.9 kl. 23.55–01.50

Krister Uggeldahl