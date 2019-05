Höghusbranden i Björneborg startade explosionsartat – polisen inleder förundersökning

Det eldhärjade husets cirka 250 invånare evakuerades under torsdagen och nödinkvarterades på hotell i Björneborg. Bild: Tomi Glad/Lehtikuva

Det eldhärjade husets cirka 250 invånare evakuerades under torsdagen och nödinkvarterades på hotell i Björneborg. Bild: Tomi Glad/Lehtikuva

Kraftiga smäller hördes då branden började.

Polisen inleder en förundersökning av den omfattande brand som började i ett stort höghus i centrala Björneborg på onsdagseftermiddagen.

I ett pressmeddelande på torsdagen skriver Polisinrättningen i Sydvästra Finland att branden enligt preliminära uppskattningar förstört den översta bostadsvåningen och vindsvåningen i det tio våningar höga huset.

Branden började vid 17.30-tiden på onsdagen i vindsvåningen och spred sig explosionsartat. Enligt vittnen hördes flera kraftiga smällar då branden började. Under onsdagskvällen valde räddningsverket att låta branden dö ut av sig själv under kontrollerade former. Det gjorde man för att minska på de nedre våningarnas vattenskador.

Enligt polisen har man i detta skede ingen uppfattning om brandorsaken.

Alla de cirka 250 som bor i husets 162 bostäder evakuerades, skriver Satakunnan Kansa på onsdagen. Ingen uppges ha avlidit eller skadats allvarligt, men ett litet antal personer togs in för kontroll på sjukhus efter att ha andats in rök.

Röda Korset erbjuder hjälp till de som är i behov. Det handlar exempelvis om mat, kläder och övernattning för de drabbade. Dessutom ger Röda Korset och kyrkan samtalsstöd.

Enligt Satakunnan Kansa på torsdagen fanns på den eldhärjade vindsvåningen sex nybyggda bostäder som var så gott som redo att tas i besittning. Eldsvådan började dock i vindsvåningens andra ända där husets invånare har sina vindsförråd.

Huset, som man i Björneborg kallar för Keskuskartano, stod färdigt 1962 och var på sin tid det största hyreshuset i Norden.