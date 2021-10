Höghöjd har varit temat inför OS-vintern

Skidlandslaget har haft ovanligt många och långa höghöjdsläger under den här sommaren. – Det gäller att anpassa sig till höjden i Peking, säger chefstränaren Teemu Pasanen.

Sommaren 2020 var exceptionell på grund av coronapandemin, då landslaget tillbringade största delen av sommarmånaderna i Finland. Den här sommaren har det i stället blivit ovanligt mycket höghöjdsträning.

I juni tillbringade landslaget två veckor i Livigno på 1 800 meters höjd. I augusti var landslaget tre veckor i Passo Lavazè, som också ligger på 1 800 meters höjd. De senaste två veckorna har landslaget varit i Val Senales, där idrottarna bodde på 2 000 meters höjd, och åkte skidor på 3 000 meters höjd.

– Passo Lavazè var en helt ny lägerort för oss. Det var utmärkt. Där fanns bland annat en splitterny rullskidbana, säger Teemu Pasanen, som inleder sin andra säsong som chefstränare för längdlandslaget.

– Vi är ytterligare en vecka på höghöjd i samband med världscupen i Davos i december. Därefter kör vi ett OS-läger i Val Senales före avfärden till OS.

Den största orsaken till att det blivit så många, långa höghöjdsläger är att OS i Peking också avgörs på höghöjd. Tävlingsbanorna ligger på 1 650-1 700 meters höjd.

– Det gäller att anpassa sig till höjden i Peking. Därför är det ännu viktigare än förut att vara ofta på höghöjd. Det går fortare att anpassa sig då kroppen vänjer sig, säger Pasanen.

Under de senaste åren har landslagsledningen satsat mer på kortare träningsläger, med mer gruppträning, och mer intensitet. Särskilt förra sommaren blev det ganska intensiva träningsläger i Vuokatti.

Höghöjd ställer förstås annorlunda krav. Det är en belastning för kroppen bara att vistas i den tunna luften, alla träningspass blir tyngre, och det går inte att upprätthålla samma intensitet som på havsnivå. Dessutom har den här sommarens utlandsläger varit långa, 2-3 veckor.

– Det kräver en helt annorlunda rytm. De första 4-5 dagarna måste vara lätta för att anpassa sig. Sedan blir det mera träning, med några mer intensiva träningspass, och mot slutet av lägret blir det igen några lättare dagar för att snabbt kunna anpassa sig till havsnivå igen, säger Pasanen.

– Det blir alltid mera grundträning på höghöjd, men vi har också gjort några hårda träningspass, så idrottsutövarna vet hur det känns att köra tävling på höghöjd. I praktiken har det varit en tävlingssimulation på varje läger. Därtill har vi haft några läger hemma i Vuokatti, där vi kört mera intensitet.

Eftersom höghöjden är mer påfrestande för kroppen, krävs det mer återhämtning. Risken för överträning är större än vanligt.

– Vi har haft noggrann kontroll hela tiden. Vi har haft en fysiolog från toppidrottsforskningsinstitutet Kihu med under varje läger. Vi har följt upp vilopulsen under natten och vikten under morgnarna. Om det sett ut som att någon behöver lätta på träningen har vi gjort det direkt. Men de flesta har kunnat fullfölja lägerprogrammen.

OS i Peking är ett stort mysterium för alla utländska landslag. Eftersom för-OS blev inställt på grund av coronapandemin, har ingen hunnit bekanta sig med tävlingsbanorna. Först i december får Finlands vallningsteam åka till Peking.

– Vi sitter alla i samma båt, så det är onödigt att låta sig stressas i onödan, det viktigaste är att vara i bra form. Det som vi vet är att banprofilerna är tunga. Höjdmetrarna är totalt lite i överkant. Uthålligheten kommer säkert igen att spela en lite större roll än vanligt i världscupen, säger Pasanen.

Förra vintern var också banprofilerna i Oberstdorf relativt tunga. Då tog Finland silver i herrarnas lagsprint och brons i damernas stafett. Den stora skillnaden är höjden, Oberstdorf ligger bara på 800 meters höjd, vilket inte kvalificerar som höghöjd. Senast ett stort mästerskap avgjorts på höghöjd var 2014, då vinter-OS ordnades i Sotji. OS i Peking avgörs 4-20 februari 2022.