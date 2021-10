Höga smittsiffror i EU – går ner bara i de här fem länderna

Antalet nya covid-19-fall stiger i nästan hela EU. Baltikum är fortsatt värst utsatt, med de högsta EU-siffrorna sedan i mars.

Enligt den senaste veckostatistiken från EU:s smittskyddsenhet ECDC går antalet nya sjukdomsfall bara ner i fem av 27 EU-länder: Frankrike, Sverige, Malta, Spanien och Italien.

I övrigt pekar siffrorna mot en allt mer oroande situation. Framför allt ökar antalet nya fall kraftigt i Öst- och Centraleuropa, men också i exempelvis Belgien, Nederländerna och Luxemburg.

Högsta antalet nya covid-19-fall per 100 000 invånare under de två senaste veckorna har just nu Lettland med 1 257, före Litauen på 1 163 och Estland på 1 086. Den lettiska siffran är den högsta som redovisats av ett EU-land sedan Estland var uppe i drygt 1 300 i slutet av mars.

Flest antal nya dödsfall per miljoner invånare redovisas i sin tur från Rumänien med 226 och Bulgarien med 178. De två länderna är samtidigt klart sämst i EU när det gäller vaccinering. Endast 20 procent av bulgarerna och 29 procent av rumänerna är fullt vaccinerade, enligt ECDC.

Flest fullvaccinerade har Portugal och Malta med drygt 80 procent. Malta är även det EU-land som just nu redovisar det minsta antalet nya sjukdomsfall: endast 48 per 100 000 invånare under de senaste två veckorna.