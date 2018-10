Höga insatser i Helsingfors

Vad är fatt med Laine? För mycket Playstation?

I själva verket är det ingenting mer än fyra poäng (eller sex poäng, beroende på NHL:s märkliga poängsystem) som står på spel när Patrik Laines Winnipeg Jets och Aleksander Barkovs och Juho Lammikkos Florida Panthers möts i Helsingfors på torsdag och fredag. Båda lagen behöver dock en vändning.

Det är två lag som befinner sig i helt olika situationer som anlände till Helsingfors tidigt på söndagen. Jets ligger trea i västra konferensen efter tolv omgångar – helt enligt förväntningarna. Däremot hade Winnipeg knappast räknat med att Patrik Laine inte lyckats få till mer än tre fullträffar i det här skedet av säsongen – och att han i de senaste matcherna fått spela i tredje och fjärde kedjan. In för säsongen var Laine en favorit att vinna skytteligan i NHL.

Florida Panthers stod för en grym slutspurt förra säsongen och de flesta hade förmodligen räknat med att laget gör comeback i slutspelet efter att ha varit så nära senaste vår: 96 poäng är rekord för ett lag som missar Stanley Cup-slutspelet i NHL. Efter nio matcher har Panthers två segrar och ligger på fjortonde plats av sexton i östra konferensen.

Barkov har storspelat som vanligt och förstärker sin ställning som en av de bästa tvåvägscentrarna i NHL. Skottförsök när han är på isen i fem mot är 115-105, vilket exempelvis kan jämföras med stjärncentern Auston Matthews 169-178 i Toronto. Med 2+6=8 poäng i nio matcher har i praktiken snittat en poäng per match. Tekningarna vinner han också numera med en hygglig säkerhet: 52,8 procent.

Florida har haft skottförsöken i fem mot fem till sin fördel med 54,30 procent, vilket är fjärde bäst i hela NHL. Det som framför allt sänkt Florida, vid sidan om ligans tredje sämsta boxplay, är det faktum att Roberto Luongo skadade knät i första matchen och att Florida med James Reimer och Michael Hutchinson som inhoppare totalt har en räddningsprocent på 90. Det är fjärde sämst i NHL.

Winnipeg ligger mitt i fältet när det gäller skottförsök, men har ett mycket effektivt spel i numerärt överläge (31,4 procent, tredje bäst i NHL) och Jetsmålvakterna Connor Hellebuyck och Laurent Brossoit stoppar 91,8 procent av skotten mot mål. Det är också i power play som Laine fått till sina enda fullträffar i år.

Laine har i snitt 3,4 skott mot mål per match, vilket faktiskt är mera än under de två föregående säsongerna då han sammanlagt krutade in 80 mål. Träffsäkerheten har dock varit endast 6,8 procent, jämfört med hisnande 17 tidigare under karriären. Skotten går inte, av någon anledning, in. Det har tärt på hans självförtroende och gjort att allt blir svårt i rinken, allt från att ta emot en passning till att slå ut en puck ur egen zon. Laine är en målskytt som lever av att göra mål.

Skottförsöken när Laine spelar i fem mot fem är 151-166, vilket inte är sämst i Winnipeg, men nära. I de senaste matcherna har Winnipegtränaren Paul Maurice prövat Laine i första kedjan, fjärde kedjan och tredje kedjan. Det var förstås inte en överraskning att Laine skulle komma att sakna Paul Stastny, som han bildade en effektiv duo med i slutet av förra säsongen. Bryan Little håller kanske inte riktigt måttet som en andra center i ett lag som ska slåss om Stanley Cup. Men Laine gjorde mål innan Stastny anlände till Winnipeg, så det är inte hela förklaringen. Oavsett, både Florida och Laine personligen letar efter en nytändning i Finland.

Medan Laine letar efter sitt spel har JVM-lagkamraterna Mikko Rantanen och Sebastian Aho inlett säsongen nästan sensationellt bra. Nästan, för helt oväntat var det inte. Båda övertygade stort redan förra säsongen. Colorados Rantanen toppar NHL-poängligan som första finländare på tjugo år, men ändå känns det som att han är en doldis för den finska publiken. Carolinas Aho har redan tangerat ett klubbrekord genom att göra poäng i säsongens elva första matcher och är en match och en assist från Wayne Gretzkys och Ken Linsemans delade rekord med assistpoäng i säsongens tolv första matcher. Carolina ligger ovanför slutsspelsstrecket i östra konferensen och Colorado ligger tvåa i västra konferensen. Bakom Nashville, där Juuse Saros gjort ett fenomenalt jobb som ersättare för skadade Pekka Rinne.