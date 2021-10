Hög smittspridning i Baltikum

Antalet nya covid-19-fall stiger kraftigt i Baltikum. I Lettland har ett särskilt nödläge införts fram till jul.

För tredje veckan i rad är Litauen det land i EU som har högst antal nya covid-19-fall per 100 000 invånare. Den senaste veckostatistiken från EU:s smittskyddsenhet, ECDC, visar dessutom att man nu fått sällskap på topp tre-listan av grannländerna Lettland och Estland.

I Lettland har det bidragit till att regeringen utlyst ett särskilt nödläge under de kommande tre månaderna. Munskyddstvång har införts i alla offentliga byggnader och ovaccinerade kommer inte att släppas in i större butiker. Under helgerna kommer dessutom bara nödvändiga affärer att hålla öppet.

"Jag manar er att inte samlas, inte besöka varandra och minska ner på antalet kontakter", skrev premiärminister Krisjanis Karins på Twitter tidigare i veckan, enligt nyhetsbyrån AFP.

Antalet nya fall i Lettland under den senaste tvåveckorsperioden ligger på 864 per 100 000 invånare, mot 859 i Estland och 972 i Litauen.

Utanför EU är samtidigt smittläget ännu värre i Serbien, med 1 359 nya fall per 100 000 invånare under de två senaste veckorna.