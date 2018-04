Hjärtläkaren tar pulsen på slöseriet i vården

Hjärtläkaren Rita Redberg säger att onödiga undersökningar och dyra behandlingar kan orsaka mer skada än nytta.

När Rita Redbergs döttrar var små kunde de ibland tycka att deras mamma uppförde sig pinsamt.

– Jag vägrade gå med på de flesta provtagningar som läkarna föreslog eftersom jag såg dem som onödiga. Som när tandläkaren tyckte att man kunde ta en extra röntgenbild av barnets mun för att kolla om de nya tänderna redan var på väg, säger hon.

Som professor i kardiologi vid University of California i San Francisco och chefredaktör för den medicinska tidskriften JAMA Internal Medicine har hon engagerat sig djupt i frågan om evidens och kvalitet i vården. Kärnan i resonemanget är att undersökningar och behandlingar som inte ger hälsonytta är onödiga.

År 2009 körde JAMAs redaktion i gång en serie artiklar som diskuterade nyttan och nackdelarna med bland annat mammografiundersökningar för kvinnor mellan 40 och 50 år. Under rubriken Less is more har sedan fler artiklar publicerats, senast för tre veckor sedan när författarna jämförde den kliniska nyttan med och kostnaderna för blodprov och bilder som tas av patienter med hudinfektionen cellulit.

– I grunden har läkare en vilja att hjälpa och vi tror gärna på tekniska lösningar. Det känns dessutom bättre för en läkare att göra något än att göra inget. Det ligger också i vår medicinska kultur att ta en massa prover – vi associerar helt enkelt inte extraprover och behandlingar med skada utan med nytta. I en del fall ligger ekonomiska intressen bakom.

– För ofta tror vi att hjälpen är att låta ta prover. Vi har helt enkelt glömt bort en del av det som var grunden i medicin för femtio år sedan. Vi har glömt hur viktigt det är att samtala med patienterna och höra efter vad det kan vara som egentligen felas dem. Visst är prover och bilder helt nödvändiga i många situationer, men ibland behövs det helt enkelt att doktorn kan lyssna och förklara ordentligt.

Frågan om övervård är aktuell i ett Finland som bygger om hela sin social- och hälsovård. Det bygget utgår från tanken att vården ska vara jämlik, men också från att samhället inte ska slösa med sina resurser.

Redberg släpper ett förtjust skratt.

– Vill du förvandlas från frisk till sjuk så är det bara att ta alla test. Men du kommer aldrig att få en människa som känner sig frisk att känna sig ännu friskare genom mer diagnostik.

– Patienter kan verkligen fara illa av övervård. I min specialitet händer det till exempel att man utför stresstest på patienterna och sedan beslutar om onödiga behandlingar som att föra in stenter [metallnät som förstärker blodkärls väggar] eller att göra ballongvidgningar.

I Finland tar läkarföreningen Duodecim fortlöpande fram rekommendationer under rubriken Avstå klokt (Vältä viisaasti). För att patienter ska få effektiv och säker vård uppmanas läkare att avstå från omoderna metoder utan bevisad effekt. I anvisningarna står det till exempel att en läkare ska låta bli att skriva ut beroendeframkallande bensodiazepiner till personer som kämpar med sitt alkoholmissbruk. Läkare uppmanas också att inte injicera kortikosteroid när en tennisarmbåge värker eftersom injektionerna kan lindra smärtan på kort sikt, men i långvarigt bruk bevisligen ökar risken för att armbågsproblemet blir kroniskt.

Frågan om vilka åtgärder som borde undvikas har diskuterats på många håll i världen. Via den amerikanska kampanjen Choosing Wisely (Välja klokt) har olika specialiteter gjort upp fempunktslistor över åtgärder som läkare borde undvika. Listorna har ändå kritiserats.

– Man har valt att lista sällsynta undersökningar eller sådana som en annan specialitet gör. Min egen specialitet kardiologin sade inget om de onödiga stenterna, vilket man borde ha gjort. Och så räcker det inte med en lista, man måste också ha en plan för hur man förverkligar det man listat – men listorna startade åtminstone en diskussion, säger Redberg.

Redbergs motvilja mot att slösa med resurserna i vården bottnar i uppväxten i Brooklyn i en familj där föräldrarna varken var högutbildade eller speciellt välbärgade.

– Återvinning var en del av vardagen och jag växte upp med tanken på att inte slösa med resurser. Redan när jag började studera medicin vid universitetet i Pennsylvania förskräcktes jag över hur mycket och hur dyra saker som bara slängdes bort. Det gick inte heller att blunda för hur vissa fick all behandling och omsorg medan andra blev utan, säger hon.

Redbergs tanke om att använda resurserna optimalt gäller såväl för hur man tar i bruk metoder och apparatur som för sättet att förskriva läkemedel inom äldrevården.

– Många äldre tar många läkemedel helt i onödan. Lika viktigt som det är att ordinera läkemedel är det att avsluta dem när de inte längre behövs eller när det finns dubbleringar. Vi glömmer helt enkelt bort att avsluta medicineringar. Kan man inte ta bort läkemedlen helt så kan man åtminstone se över doseringen. Det ökar ofta livskvaliteten.

– Antibiotika mot virus är helt onödigt och i utbildningen fick vi också lära oss att där antibiotika är rätt val ska hela kuren tas, men det finns nyare studier som visar att en lunginflammation kan behandlas på tre dagar i stället för sju. Sanningen är att vi egentligen inte alltid vet vilka mängder som är de optimala.

I en poddsändning som British Medical Journal gjorde i samband med konferensen Preventing Overdiagnosis i Quebec i Kanada i fjol sade Redberg att ny medicinsk teknik inte är bättre bara för att den är ny.

– Företagen ska vara upphetsade över sina resultat, men som läkare får man leta upp de studier som gjorts kring det nya. Då ser man ofta att evidensen, den vetenskapligt bevisade effekten, saknas.

I Finland tar myndigheterna för tillfället fram en nationell genomstrategi och ska grunda ett genomcenter. Ett nytt lagförslag ska ges ännu i vår och kan eventuellt behandlas i riksdagen i höst. En av tankarna är att erbjuda alla en jämlik möjlighet till noggrannare diagnostik, skräddarsydda behandlingar och bättre riktade screeningar av olika sjukdomar.

– Den viktiga frågan är vad vi gör med informationen för att få patienter att må bättre och bli friskare. Det oroar mig att vi fortfarande har rätt lite data som visar på nyttan med informationen.