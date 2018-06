Hivsmittade får allt effektivare läkemedel i allt lägre doser

FAKTA

Hiv kan hanteras

Över 3 000 personer lever med hiv i Finland i dag. Varje år får cirka 160 nya personer diagnos.

Hiv är en kronisk sjukdom som orsakas av humant immunbristvirus, som inte går ur kroppen efter smitta, men som kan kontrolleras med medicinering.

Den som har en obehandlad hivinfektion kan utveckla den dödliga sjukdomen aids, som gör att immunsystemet slutligen kraschar. Utan antivirala läkemedel utvecklar varannan hivsmittad aids inom tio år, men med tidig medicinstart minskar risken för svåra skador på immunsystemet.

Det finns inget vaccin mot hiv, men medicinering kan hålla virusmängden så låg att den inte ger utslag i rutintest.

Smittan överförs via oskyddat sex (en smittad person med medicineringen i skick för inte smittan vidare), genom delade injektionssprutor eller via graviditet, förlossning och amning. Hiv smittar inte i vanligt socialt umgänge: inte via handskakningar, kramar, kyssar eller delad mat och dryck ur gemensamma kärl.