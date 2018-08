Hitta pärlorna i Pärnu

En liten guide till Pärnus trevligaste hotell och pensionat.

Strandens skönhet är utan tvekan Rannahotell (Strandhotellet). En funkisdröm, som klippt och skuren för ett Agatha Christiemysterium. År 1937 stod den bildsköna skapelsen klar att ta emot badgäster, och därmed hade Pärnu etablerat sin status som landets främsta kurort och sommarstad. År 1946 förvandlade sovjetregimen hotellet, Pärnus stolthet, till Sanatorium nr 1. Under sovjettiden förföll stället svårt, men 1994 blåste nya vindar och hotellverksamheten kom igång igen. Idag är den senaste renoveringen klar och byggnaden en verklig pärla, ett äkta 1930-talsbadhotell. Jag kan inte undgå att föreställa mig Hercule Poirot på den vita verandan, i sin ljusa linnekostym och hatt, med mustaschen vädrande efter mysterier. Rannahotell har ingen simbassäng men ligger direkt på badstranden. Pärnu är en omtyckt konferensstad, vilket märks tydligt i Rannahotell, dit många Tallinnföretag tar sin personal på seminarier med behagliga avbrott i form av havsbad eller spabehandlingar. Priserna är ganska höga med Pärnumått; de varierar mellan 80 och 120 euro för ett dubbelrum under sommaren (frukostbuffet ingår). Lediga rum finns ännu i juli och augusti, men veckosluten är oftast fullbokade.

Det finns många gamla trävillor att välja mellan för den som vill bo i romantisk sekelskiftesstil. De flesta erbjuder bed and breakfast. Närmast stranden ligger Villa Promenaadi från 1905, där ett fyrapersoners rum med eget kök kostar 90 euro i juli-augusti och ett dubbelrum 70 euro. Pärnu har flera stora parker, och vill man bo vid någon av dem istället för på stranden kan man till exempel välja Villa Johanna, där rummen är allergikeranpassade och försedda med rullstolsramper (ett dubbelrum kostar 80 euro sommartid), eller Villa Katariina där man kan grilla i trädgården (dubbelrum från 85 euro). Villorna ligger sällan längre än 300-400 meter från stranden och frukost ingår i priset.

Hedon är gyttjebadens drottning. Det var i denna byggnad som man kunde få hälsofrämjande bad och behandlingar redan på 1930-talet. Idag ges inte längre gyttjebad, men den som vill kan bli insmord med lera innan man badar bastu. Hedon Spa erbjuder förutom bastu och pooler i en neoklassicistisk inramning också traditionella kropps- och ansiktsbehandlingar. Prisnivån är ungefär hälften jämfört med i Finland, och skönhetsvården ännu förmånligare. Det finns en avdelning som kallas Silent Spa där total frid och stillhet råder. De stora, gamla karen från gyttjebadens dagar finns kvar och är utställda som kuriosa inredningsdetalj. Hedon är framför allt stället dit man går för att njuta av spa och behandlingar, men man väljer kanske hellre att bo och äta någon annanstans. Hotellrummen ligger i ett modernt annex.

"Hälsoparadiset" är Pärnus största hotell, en modern anläggning på stranden som har en stor äventyrspool inomhus. Där finns rutschkanor och floder, vilket gör att barnens semester garanterat blir lyckad i vilket väder som helst. Utomhuspoolen är ganska liten, men havet ligger ju intill. Hotellet erbjuder en mängd olika sportmöjligheter och förstås ett spa. Priserna sommartid börjar från 164 euro för ett fyrapersoners familjerum, men då ingår äventyrsbadet, frukost, bastu, pooler och gym. Intill finns surfingklubben Aloha.

I den stora parken vid Mere Puiestee (Havsbulevarden) ligger en art nouveauvilla. Redan på långt håll imponerar den vackra byggnaden där den ligger inne i sin stora trädgård, inbäddad i grönska, omgiven av planteringar och fontäner. Jag har hört om detta unika hotell men är ändå oförberedd på den fulländade art nouveuskapelse som öppnar sig när jag stiger in. Vartenda rum andas skönhet och harmoni. Väggarna och taket är handmålade med motiv typiska för stilen, och allting är pietetsfullt restaurerat. In i minsta detalj har stilen bevarats, trots att huset genomlevt en tillvaro som kasino och officersklubb under krigen.

Villa Ammende stod klar år 1905 och byggdes framför allt för att inhysa ett bröllop. Det var den rika köpmannen Leopold Ammende som lät uppföra villan som hem för sin familj, och resultatet blev mycket mera överflöd och detaljrikedom än Petersburgsarkitekten Gerassimov från början hade tänkt sig. Man får anta att Ammendes dotter var nöjd med sin bröllopsfest. Än idag är det populärt att fira bröllop här och det är verkligen inte konstigt, elegantare omgivning får man leta efter. Visserligen är Estland fullt av vackra, restaurerade herrgårdar idag, men få ställen går upp mot Villa Ammende. Det är helt klart ett av de vackraste hotell jag någonsin har stött på, och jag hoppas att alla som besöker Pärnu tittar in här. Det går bra att ta en kopp kaffe i trädgården eller en drink i biljardrummets bar, om man inte blir så förälskad i stället att man flyttar in förstås. Men här är priserna inte särskilt låga: från 175 € för ett dubbelrum under sommaren. Kanske det var tur att jag kom hit först under min sista dag i Pärnu.