Hitta lugnet och magin i Koya-sans kloster

Man behöver inte bli munk eller nunna för att gå i kloster. Man måste inte lämna allt det världsliga och förgängliga bakom sig för att uppleva zen. Man kan för en stund låna det där meditativa, vackra lugnet som vi ibland saknar och strävar efter.

Att besöka Koya-san på halvön Kii i Japan är att träda rakt in i en religion. Att en liten stund få uppleva en skönhet och en självklarhet i det magiska. Det spelar ingen roll om du är Shingonbuddist eller inte, när du står bland de uråldriga cederträden på den lika uråldriga gravgården högt uppe på berget Koya, då tror du att munken som sitter och mediterar i det lilla klostret verkligen mediterar, trots att han har suttit där i 1 200 år. Du tror verkligen att han en dag skall vakna och visa oss den nya Budda som han allena kan känna igen. Det här stället får dig att tro på magi, på evigt liv och på att världen är en vacker plats.

Koya-san heter egentligen bara Koya, men eftersom det är ett berg, och eftersom stora berg i Japan får den ärevördiga titeln san efter sig, kallas det Koya-san. Det ligger på halvön Kii strax norr om Osaka och är en tempelby med centrum för shingonbuddismen i Japan. Här grundade den heliga Kukai (774-835), mera känd under sitt posthumana namn Kobo Daishi, ett kloster år 816. Under Edo-perioden fanns här över tusen tempel, men väder och eldsvådor har i dag reducerat antalet till 117.

Trots att det bara tar lite drygt en och en halv timme med tåg från Nambastationen i centrala Osaka är Koya-san långt borta. Kontrasten till Osakas neonljus och shoppingdistrikt med miljontals människor är slående. Den naturliga skönheten i de omkringliggande bergen bidrar till den mäktiga känsla man får när man står barfota på templens mjuka trägolv, blankslitna av fötter som gått på dem i hundratals år. Automatiskt sänker man rösten och andas lite lugnare, tillåter sig att sänka axlarna och för en liten stund tro på att det finns något större än oss själva här i världen.

Koya-sans heligaste del är tempelområdet Oku-no-in, omgivet av en stor buddistisk begravningsplats. Det är i Oku-no-in som Kobo Daishi sitter mumifierad (eller bara sjunken i djup meditation om du är shingonbuddist). Nästan alla buddister i Japan strävar efter att bli begravda här eller åtminstone få en lock av sitt hår lagt till vila här, allt för att säkra en plats i första raden när framtidens Budda kommer och Kobo Daishi vaknar. När du vandrat genom den otroligt vackra begravningsplatsen med uråldriga gravar och enorma cederträd kommer du till sist till en liten träbro som går över en bäck. En skylt uppmanar dig här att lägga undan kameran och telefonen och sänka rösten, för nu beträder du verkligen helig mark.

Börja promenaden mot templet Toro-do genom att stanna vid den lilla trähyddan. Sträck in handen genom trägallret och försök lyfta den lena men tunga stenen upp på en hylla. De troende anser att stenens vikt beror på tyngden av dina synder. Fick jag upp den? Tja, det var nog en väldigt stor sten.

Fortsätt sedan mot Toro-do, stig in i templet och beundra de hundratals lyktor som hänger i taket. Två av lyktorna sägs ha brunnit oavbrutet i 900 år, och oavsett hur länge de brunnit är skenet väldigt milt och templet väldigt vackert. Bakom Toro-do ligger det lilla mausoleet där Kobo Daishi sitter och väntar på framtidens Budda. Munkarna för mat till honom varje dag precis som de har gjort i 1 200 år, och det finns något väldigt vilsamt i att bevittna en ritual som har varit oförändrad så länge.

Koya-san är inte stort och stället kan upplevas under en dagstur från Osaka eller Kyoto, men då missar man en av de stora poängerna med detta magiska ställe. Det är bättre att sova en natt i ett riktigt levande och fungerande buddistiskt kloster. Klostren ser ut som de har gjort under de hundratals år de har fungerat som övernattningsställen för pilgrimer, men i dag erbjuder de lite mera bekvämligheter. Visserligen sover man fortfarande på golvet, men till kvällen kommer munkarna in och bäddar med en skön madrass på tatamimattan. Maten är fortfarande vegansk, men allt annat än spartansk. Man kan till och med beställa en öl av munkarna om man vill. Däremot skall man inte räkna med något nattliv. Maten serveras av munkarna i ditt rum kl. 18, och när du har ätit finns det inte mycket annat att göra än att kanske ta en stilla promenad i mörkret eller ett skönt bad i klostrets Onsen.

Man kan förstås också titta på japansk tv, för de flesta rummen har en. Vi kanske bor i ett kloster, men vi är ändå i Japan. Att lägga sig tidigt lönar sig, för följande morgon har du möjlighet att närvara vid munkarnas morgonbön med start kl. 6. Ceremonin tar en timme. De festa turister förstår inte ett ord eftersom allt är på japanska, men munkarnas låga mässande och det mjuka klingandet i klockor är väldigt meditativt. Elden de använder för att bränna de små handskrivna bönerna värmer dig hela vägen in i själen.

Efter böneceremonin serveras frukost på ditt lilla rum. Är du inte van vid japansk mat är det bra att planera in ett kafébesök efter utcheckning. Den japanska maten är fantastisk, men en helt vegansk klosterfrukost kan få den mest härdade resenär att snabbt bli hungrig. Middagen däremot är en sann upplevelse och skall ses som en sådan. Mat i Japan tillagas med enormt mycket kärlek och respekt för varje råvara, och klostren är inget undantag. Varje riskorn anses heligt och behandlas därefter. Och en sann upplevelse är det, både för ögat och för smaklökarna.

En riktig Shojin-ryori-middag, som denna buddistiska vegetariska mat heter, bjuder på smakupplevelser du inte stöter på någon annanstans. De otroligt fint upplagda och intrikat skurna små rätterna är så Instagramvänliga att du kommer att vara tvungen att ladda telefonen halvvägs genom middagen. För än en gång, du är i Japan, du måste ta seden dit du kommer och fotografera allt.

Och kanske är det just det som är den största tjusningen med Koya-san, att det ligger i Japan. I ett land byggt av neonljus och fullpackade tåg. I ett land som är så otroligt hektiskt och högljutt och högteknologiskt att man skulle tro att det magiska och mytiska skulle ha rationaliserats bort för länge sedan för att ge plats åt effektivitet, åt teknologi, åt framtiden. Ändå får ställen som Koya-san finnas, levande och välmående. I Japan får det magiska nämligen frodas sida vid sida med det nya. I Japan är dåtiden alltid en närvarande del av framtiden. Då kan munkar meditera i 1 200 år bara några futtiga kilometer från närmaste Shinkansentågstation. Båda två är lika stora underverk.