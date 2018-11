Historiskt hus förstördes i häftig brand i Lovisa – byggdes 1753

Ett hus på Östra Tullgatan i Lovisa förstördes i en eldsvåda sent på tisdag kväll.

Larmet gick klockan 21.30 och flera enheter från räddningsverket ryckte ut. Det 150 kvadratmeter stora trähuset på Östra Tullgatan vid korsningen till Garnisonsgatan förstördes. Ingen skadades i branden.

Då de första enheterna kom till platsen slog redan stora lågor ut från fönstren, skriver Loviisan Sanomat. Enligt tidningen uppmanade räddningsverket de som bor i närheten att stänga fönster och dörrar och stänga av luftkonditioneringsapparater, så att röken inte skulle tränga in.

Enligt Iltasanomat fick räddningsverket riva stora delar av huset under släckningsarbetet som pågick till sent in på natten.

Huset som förstördes är historiskt, den så kallade Tenngjutarens hus. Huset är byggt 1753 och ett av de äldsta i Lovisa.

Finlands sista tenngjutare Isak Gustaf Nordström hade sin verkstad där och gamla föremål från den tiden hör till Lovisa stadsmuseums samlingar.