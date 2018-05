His Master's Noise jubileum fyller teatern med gospel

När Svenskfinlands äldsta gospelkör His Master's Noise fyller 30 år firar man storstilat med två konserter på Svenska Teatern. Också forna körmedlemmar ställer sig på scenen i jubileumskören.

Grundaren själv, Kulturfondens nya vd Sören Lillkung, kommer att bli en del av den stora jubileumskören med 150 korister när His Master's Noise fyller jämna år.

– Jag ledde kören i fem års tid, medan jag själv studerade klassisk musik vid Sibelius-Akademin. Gospelkören var min livlina, en kväll i veckan fick jag ryckas med av den rytmiska musiken som var så mycket närmare min musikstil än de operor jag studerade, berättar Lillkung och ler vid minnet av hur det Finlands äldsta gospelkör föddes.

Det var Lillkung tillsammans med Birthe Wingren och Per Göthelid som hösten 1988 samlade ihop ett gäng vänner av körsång och körde i gång. Den första övningen hölls i Andreaskyrkan i Helsingfors och sedan dess har frikyrkoförsamlingens utrymmen varit körens trygga hemvist, utan att His Master's Noise för den skull någonsin skulle ha varit en del av församlingens verksamhet.

– Kyrkan har aldrig försökt göra kören till sin och det är starkt av dem. His Master's Noise är en ekumenisk gospelkör där vi sjunger psalmer, koraler och amerikansk gospel. Det fanns en beställning på en sådan kör i Helsingfors då, säger Lillkung.

– Man behöver inte vara troende eller höra till någon församling för att få sjunga i Noisen, så länge man är okej med att sångerna har kristna teman, preciserar körens nuvarande ledare Elna Romberg.

Det har nu gått 30 år sedan starten och kören har blivit något av en institution i Svenskfinland. Många är de studerande som har flyttat till Helsingfors och funnit sällskap, vänner och kanske också en partner under körens övningar.

– His Master's Noice är så mycket mer än bara körsång, den ger social samvaro och en stark gemenskap. Musiken är så medryckande, man kan inte sjunga gospel halvhjärtat, tycker Romberg, som själv anslöt sig till kören under sin studietid vid Borgå gymnasium.

– Det finns en märklig glädje i musikstilen. Det hände något oförklarligt när de afrikanska rytmerna mötte den västerländska livsstilen i USA och gospeln uppstod. Musiken är så livsbejakande och jag tror att vi behöver det här i Finland också, funderar Lillkung.

– Största delen av körens repertoar går på engelska, gospel fungerar bäst på det ursprungliga språket, eftersom stilen är så starkt knuten till kulturen där den uppstod. Däremot sjunger vi ibland psalmer och andra sånger på svenska. Gospel översatt till svenska är som samba på finska – det låter bara som humpa, säger Romberg.

Romberg hoppade in som vikarierande körledare för Simon Djupsjöbacka 2010 och blev kvar på den posten, som hon och Djupsjöbacka numera delar.

– Det är människorna som gör kören. Jag tycker om stora och krävande projekt, vi har under min tid gett ut både en skiva och en live-dvd, varit på utlandsresor och nu under våren har vi övat in några helt nya gospellåtar inför söndagens konsert, som en medley av traditionella gospelhymner som jag ser mycket fram emot att få uppföra.

Romberg, Lillkung, Djupsjöbacka och Tomas Höglund kommer turvis att leda körerna under söndagens två jubileumskonserter i Svenska Teatern. Jubileumskören, dit tidigare körmedlemmar har fått anmäla sig, bjuder på en hel del nostalgitrippar till gångna år.

– De gamla medlemmarna vill förstås sjunga under ledning av sin egen dirigent och det får de. Jag har valt bland annat den psalm som säkert hängt med längst i körens repertoar – Närmare Gud till dig med ackompanjemang av Bertil Blom, som var körens första pianist, och han kommer att spela den nu också, säger Lillkung.

Den stora jubileumskören sammanstrålar för en första gemensam övning på lördag, tillsammans med den åttamannaorkester som Romberg har handplockat ihop. Det är många pusselbitar som ska falla på plats då.

– Jag räknar med att alla har gjort sina hemläxor och sjungit igenom sångerna, som de har fått webblänkar till. Jag tror inte att någon ställer sig på Svenska Teaterns stora scen för att uppträda med sånger som den inte har övat på i förväg, så det kommer nog att gå bra, säger Elna Romberg tillitsfullt.

Lillkung bidrar också med sin andra kör, Amigo Choral, som är en slags äldre lillasyster till His Masters Noise. Den fyller sin funktion som en "pensionärskör" för tidigare noisare som inte helt vill ge upp körsången.

– Amigo är inte en lika renodlad gospelkör som HMN, utan vi har en bredare repertoar som vi förnyar mera sällan eftersom vi bara hinner öva en gång per månad. Jag upplever att de starka gospeltexterna är mera lämpade för amerikanska gudstjänster än för finländska konserter, så Amigo satsar mera på svängiga psalmer och andliga sånger, i stil med Det enda som bär. Amigo fyller visserligen också 20 år, men jubileumskonserten är His Master's Noises fest, som vi gärna medverkar i, betonar Lillkung.