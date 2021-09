HIFK:s kollektiv knäckte HJK

Ett uppoffrande och oerhört hungrigt HIFK gav inte HJK en endaste decimeter gratis ute på planen. HIFK:s taktik fungerade perfekt och årets andra Helsingforsderby slutade i 2-0-seger till Kamraterna. Kei Kamara gjorde matchens båda mål.

– Otroligt inspirerande att få spela inför de här fansen och fint att fira med dem. Våra fans är alltid med oss. Jag har spelat för stora massor under min karriär men det är inte alltid frågan om det är 40 000 eller 4 000 på läktarna. Hjärtat är det viktigaste och det har våra fans, säger Kamara som har en lång och väldigt framgångsrik karriär bakom sig i MLS.

37-åringen från Sierra Leone är en väldigt bra spelare för den finska ligan och var snudd på omöjlig att stoppa för HJK. En ypperlig värvning mitt under säsongen och en spelare som kan föra HIFK till kamp om bronsmedaljerna.

Inramningen var den sedvanliga. Den röda och blåa röken låg tung över båda målen inledningsvis då lagens anhängare i vanlig ordning lyckats smuggla in fyrverkeripjäser och smällare.

Då röken skingrades bjöds publiken på en riktigt bra match. Nu fanns den intensitet som saknades i lagens matcher under veckoslutet. Närkamperna var tuffa och domare Al-Emara hade valt en rätt tillåtande linje. Bättre så för nu fanns flytet i spelet.

HJK gick in som favorit i matchen men ett något vingklippt HJK hade svårt att komma till de farliga lägena. Inte ens mästarna är immuna mot skador på nyckelspelare. Nu saknades bland andra Daniel O'Shaugnessy och Lucas Lingman och visst märktes det.

I HIFK var Mostagh Yaghoubi tillbaka efter avstängning och mittfältsdirigentens betydelse kan inte betonas nog, i synnerhet då han är på spelhumör. Nu var han det och spred med sin bollskicklighet och vision ett lugn över Kamraternas spel, ett lugn som saknades helt och hållet senast mot IFK Mariehamn.

Calum Ward gjorde några fina räddningar mellan HIFK:s stolpar och ett oerhört uppoffrande försvar hjälpte till då de besvärliga returerna skulle blockeras eller rensas undan.

HIFK tog för sig alltmer och då HJK i någon mån än en gång drabbats av lite derbyfrossa kom 0-1 inte helt överraskande. Mosawer Ahadi ryckte in mot straffområdet, serverade Keaton Isaksson en boll som denne vände in mot Kei Kamara. Den fysiska och meriterade anfallaren höll undan Miro Tenho med ena handen och sköt från närhåll in 0-1. Kamara är ett tekniskt och fysiskt praktexemplar.

Lite före 0-1 gick HJK-tränaren Toni Koskela het som den berömda vedugnen i höstkylan då Roope Riski var på väg igenom. Kanske att Sakari Mattila var på honom där. Koskela var åtminstone fullständigt övertygad om att HJK utsatts för ett justitiemord.

I andra halvlek pressade HJK med all sin kvalitet tillbaka HIFK och det började stinka kvittering. Men då de där sista bollarna inte satt och avsluten inte höll sedvanlig klass kunde gästerna reda ut stormen och tugga sig tillbaka in i matchen.

0-2 kom efter ett par ögonblicks magi där Yaghoubi spelade en central roll. Framme framför mål fanns Kamara och petade in 0-2.

– Det är väl mer eller mindre två skitmål men vi tar dem. Vi jobbade oerhört hårt som ett lag och visade att bottennappet senast mot IFK Mariehamn var ett undantag, säger Kamara.

I slutminuterna hade Filip Valencic en frispark i ribban men detta var inte HJK:s afton.

– Vi skapar lägena som krävs för att vinna men får inte bollarna. Vi går bort oss två gånger och de gör mål. Det är mål vi normalt sett inte släpper in, säger Koskela.

– Då vi alla jobbar för varandra kan vi besegra vem som helst. Jag är oerhört nöjd med alla spelare, säger Joaquin Gomez i HIFK.

– Vi hade gjort ett par sämre matcher och vi har haft lite problem med jämnheten. Men det här laget har alltid kommit igen och visade hjärta också i den här matchen.

HIFK:s kamp om en plats i den övre slutserien går vidare med matcher mot KuPS och Haka. Huvudkonkurrenterna FC Lahti och Ilves har bara en match kvar att spela.

– Vårt utgångsläge är fantastiskt. Hur det än går mot KuPS har vi ännu en chans att fixa det, säger Gomez.

På tal om KuPS förresten. Tim Väyrynen gjorde matchens enda mål sex minuter in på stopptid i Hagalund och därmed skiljer endast en poäng mellan HJK och KuPS i tabelltoppen.

KuPS form är dessutom betydligt bättre än HJK:s och Klubi har också Conference League att tänka på. Kan bli en högdramatisk höst i den inhemska fotbollen.

– Vi leder alltjämt ligan så helt illa ser de ju inte ut. Tre matcher inom loppet av sex dagar känns men vi kommer igen, säger Koskela.