HIFK:s bottennapp skapar press inför derbyt

Fem matcher på 21 dagar. Tufft? Visst men inte på något sätt ett omänskligt spelschema. Ett större problem för HIFK är att formkurvan pekar neråt då kampen om den sista platsen i den övre slutserien går het.

– Vi var totalt s--t och förtjänade ingenting från denna match. Vi var inte värda någonting, säger Matej Hradecky efter 0-3 mot IFK Mariehamn.

Rutinerade Sakari Mattila har sett det mesta under sin långa karriär men inte ens kan förklara varför HIFK:s nivå kan variera så oerhört mycket.

– Det har varit vårt problem hela säsongen. Skillnaden mellan en bra och dålig dag är för stor. Det här var inte första gången vi gör och går bort oss, säger Mattila.

Inramningen var fin, rentav pompös då gamla HIFK-storheter före match hedrades till takterna av Finlandia. Men någon tändvätska fungerade inte ceremonin som. Åtminstone inte för hemmalaget som gjorde en av säsongens sämsta matcher.

Det var felpass, dålig rörelse, spelare som stod på hälarna, spelare som inte höll sina gubbar och rena rama hönsgården i hemmalagets led.

– Då allt går illa från början sprider sig snabbt en rädsla och osäkerhet inom leden, säger Mattila.

IFK Mariehamn skar utan problem sönder den obefintliga HIFK-defensiven där just Mattila bjöd på 0-1 då han lyckades slå en tämligen enkel åttameterspassning rakt i fötterna på en motståndare. Det var ett av enormt många felpass i ett för dagen oerhört blekt HIFK. Geisten saknades helt och IFK Mariehamn fick med sig tre poäng betydligt lättare än vad laget från fredens öar tänkt sig.

IFK-ikonen Jukka Halme har sällan varit så vilsen. Halme var så osynkad och ur slag att det var ett under att han fick en halvlek. Och andra sidan är HIFK:s bänk så tunn att alternativen är väldigt få.

0-2 kom efter att Mohammed Abubakari dundrat in bollen i nättaket och då Robin Buwalda strax efter paus satte 0-3 med en majestätisk nick var det definitivt game over för hemmalaget.

– Vi snackade ihop oss i pausen och försökte gå ut med en positiv stämning. Men sen gör de 3-0 och sen är matchen över.

HIFK-tränaren Joaquin Gomez skrek så att målfärgen flagnade på väggarna efter matchen. Att spanjoren var upprörd förstår man, det här kan ha varit Kamraternas sämsta match för säsongen.

Efter tre raka trepoängare såg HIFK ut att vara på väg mot övre slutserien. Efter 0-1 mot Ilves och 0-3 mot IFK Mariehamn ser läget betydligt jobbigare ut.

På onsdag väntar HJK i derbyt. Ett HJK som, efter torsdagens besvikelse i Conference League, lär låta en del nyckelspelare vila mot Honka på söndag för att garantera fräscha ben mot HIFK. Efter det väntar KuPS borta för HIFK, kvistigt värre med andra ord.

Mot HJK får HIFK tillbaka Mostagh Yaghoubi som kapellmästare på mittfältet. Han var avstängd mot Grönvitt. Han behövs sannerligen men inte heller bolltrollaren kan göra underverk om inte HIFK under början av veckan hittar lite jävlaranamma. Insatsen mot ett visserligen piggt Grönvitt var under all kritik.

– Nu är det dags för oss att sluta dragdrömma. Vi kanske trodde för mycket om oss själva efter tre raka segrar. Nu måste vi in och ta poäng. Helst redan på onsdag, säger Mattila.