HIFK tog stort steg mot riktad emission

Fotboll

HIFK Fotboll Abs styrelse förbereder en aktieemission för att stärka bolagets kapital. Aktieemissionen skulle vara riktad till investerare som vill förvalta HIFK Fotbolls värderingar och arv, men innebär också att moderföreningen HIFK Soccer rf:s andel minskar till en minoritetsandel. För tillfället äger föreningen 81,63 procent av HIFK Fotboll Ab.

Styrelsen behöver dock en fullmakt för att besluta om emissionen under en extraordinär bolagsstämma. I går godkändes fullmakten enhälligt under ett extra föreningsmöte, men enligt föreningens stadgar måste beslutet godkännas under ytterligare ett föreningsmöte om två veckor.