HIFK klart bättre i kamratmötet i Mariehamn – tog viktiga poäng

Helsingfors IFK tog sin första bortaseger för säsongen då laget slog IFK Mariehamn med målen 3–1.

HIFK inledde matchen starkt, och Sakari Tukiainen gjorde mål redan under den andra matchminuten. IFK Mariehamn kvitterade ändå i slutet av första halvleken. HIFK:s målskytt Tukiainen tvingades avbryta matchen i ett tidigt skede.

Efter en timmes spel återtog HIFK ledningen då Luís Henrique sköt sitt första mål i HIFK-tröjan. Helsingforslaget lyckades få bollen i mål ännu en gång under stopptid. Det var Erikson Carlos, som togs in på plan i stället för Tukiainen, som nitade in bollen.

HIFK ligger på nionde plats i serietabellen med bara en poäng upp till FC Lahti, som ligger på åttonde plats.

HIFK spelar följande gång nästa söndag då laget möter KuPS i Kuopio.