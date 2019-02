HFD-president till Yle: Attendo bett om att få sänka personaldimensioneringen

Attendo har bett Högsta förvaltningsdomstolen att sänka personaldimensioneringen från det som står i förordningarna. HFD-presidenten efterlyser klara kriterier för vården.

Lagstiftningen inom socialbranschen är riktigt bra, men övervakningen borde förbättras. Det säger Högsta förvaltningsdomstolens president Kari Kuusiniemi i en intervju för Yles Morgonettan.

De fall som uppmärksammats i offentligheten visar enligt Kuusiniemi att övervakningen har en viktig roll när det gäller att garantera kvaliteten på servicen.

– Det behövs klara kriterier kring vad som krävs, om dessa inte uppfylls måste man ta till tvångsåtgärder genom att införa till exempel sanktioner. I extrema fall stoppas verksamheten och tillståndet upphävs, säger Kuusiniemi.

Enligt honom är kommunerna i nyckelroll när det gäller att ange kriterierna. Kuusiniemi råder kommunerna att klart definiera vad de vill ha.

– Problemet är att det är ont om pengar överallt. Man försöker få till stånd det som lagen om offentlig upphandling också eftersträvar, att man får kvalitativ service till ett rimligt pris.

Kuusiniemi berättar för Yle att åtminstone Attendo har lämnat in besvär om personaldimensioneringen. Besvären handlade om att Attendo ville sänka personaldimensioneringen från det som bestämts i tillståndet.

– Attendo hänvisade till att det handlade om en fortsatt verksamhet och att andra inte heller hade en högre dimensionering, säger Kuusiniemi.

Förvaltningsdomstolen förkastade besvären och Högsta förvaltningsdomstolen höll fast vid beslutet.

MTV berättade tidigare under veckan att Attendo lämnat in besvär hos förvaltningsdomstolen angående personaldimensioneringen som bestämts av Valvira sammanlagt åtta gånger, och vidare lämnat in besvär hos högsta förvaltningsdomstolen om alla dessa åtta beslut. Besluten från Helsingfors förvaltningsdomstol och högsta förvaltningsdomstolen gällde åren 2014-2017.