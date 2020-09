"Kan du bara hålla käft!" – Hetsig ordduell mellan Biden och Trump

– Kan du bara hålla käft, röt Joe Biden.– Det finns inget smart hos dig, kontrade Donald Trump.Debatten mellan den demokratiske utmanaren och USA:s president blev hätsk och kaotisk – men rörde också viktiga ämnen som coronapandemin, Trumps skatter och rasism.

På en direkt fråga om huruvida han är villig att fördöma vitmaktgrupper och miliser svarade Trump "visst" – men gjorde det inte.

– Nästan allt jag ser kommer från vänsterfalangen, inte högerfalangen, sade Trump.

Han lade till att något måste göras åt den vänsterradikala gruppen Antifa och anklagade gång på gång Biden för att vara i knät på "vänstern" och "socialister".

Frågan är aktuell eftersom vissa extrema grupper har pekats ut som inblandade i våldsamheter som brutit ut i samband med protester mot rasism i vissa städer.

Den 90 minuter långa debatten i vågmästardelstaten Ohio inleddes med en artig och coronasäker hälsning utan handskakning. Men den blev snabbt intensiv och full av pajkastning.

Biden kallade Trump för "clown" och "lögnare". Trump hävdade att Biden inte skulle klara jobbet som president. Han varnade också för att landets förorter kommer att försvinna om Biden blir landets ledare (ett argument som handlar om att Demokraterna vill att städer utreder nya bostadsområden för låginkomsttagare).

Så kom coronaviruspandemin upp. USA passerade nyligen 200 000 döda i covid-19 och Biden varnade för att många fler kommer att dö om inte han (Trump) blir "mycket smartare, mycket snabbare".

Presidentens ögon svartnade.

– Använde du just ordet "smart", frågade han retoriskt och gick till en lång attack mot Bidens akademiska bakgrund och påstod att det inte finns något smart hos den tidigare vicepresidenten.

Båda kandidaterna var stridslystna men Donald Trump var den som, enligt flera bedömare, framstod som mest aggressiv. Flera gånger fick moderatorn och Fox Newsankaret Chris Wallace säga till honom att hålla sig till spelreglera.

I början fick de båda herrarna frågor om Trumps beslut att skyndsamt nominera en (mycket konservativ) ersättare till den nyligen avlidna, liberala HD-domaren Ruth Bader Ginsburg. Som väntat sade Trump att det är helt i sin ordning och att Demokraterna troligtvis skulle ha gjort på samma sätt.

– Jag valdes inte för tre år, jag valdes för fyra år, argumenterade Trump.

Biden poängterade att det amerikanska folket borde få säga sitt genom att rösta fram nästa president innan en ny domare till Högsta domstolen nomineras. Det var Republikanernas argument för fyra år sedan när partiets senatorer vägrade att godkänna en domare som Trumps företrädare Barack Obama nominerat.

Som väntat kom även frågan upp om Trumps deklarationer upp, efter helgens avslöjande i tidningen The New York Times att han under decennier betalat ingen eller mycket lite federal inkomstkatt. Presidenten har tidigare avfärdat rapporterna som "falska nyheter".

– Jag har betalat flera miljoner dollar i federal inkomstskatt, sade Trump.

– Kan vi då få se dina skattedeklarationer, svarade Biden.

På frågan från Wallace om exakt hur mycket Trump har betalat i federal inkomstskatt 2016 och 2017 svarade presidenten "flera miljoner dollar". Han sade vidare att om han har betalat lite skatt så var det tack vare Demokraternas skattepolitik och de kryphål som finns i lagen.

– Jag ville inte betala skatt, sade Trump.

Mellan 90 och 95 procent av USA:s väljare vet redan vem de ska rösta på i presidentvalet, enligt forskning. Av den resterande gruppen är det enbart några få procent som bestämmer sig för vilken kandidat de ska stödja med de tv-sända valdebatterna som grund. Men med tanke på USA:s komplicerade valsystem, där väljare i varje delstat röstar på elektorer som i sin tur utser presidenten, kan dessa få mycket stor betydelse. Detta eftersom läget i flera av de så kallade vågmästardelstaterna, där det väger mellan republikansk och demokratisk majoritet och där valet i realiteten avgörs, är mycket jämnt. Mätt över hela USA har republikanen Donald Trump i dag ett stöd på 43,3 procent och demokraten Joe Biden 49,4 procent, enligt politiksajtens Real Clear Politics sammanställning av aktuella mätningar. Det har dock mindre betydelse för valets utgång. Valet hålls tisdagen den 3 november. Källa: Real Clear Politics och University of Missouri

Båda kandidaterna blickade bakåt för att argumentera om varför de passar bäst som USA:s nästa president.

– På 47 månader har jag åstadkommit mer än vad du har gjort på 47 år, sade Trump till Biden.

– Under de senaste åren har vi blivit sjukare, fattigare och mer våldsamma, sade Biden.

Om Trump kan beskrivas som hetsig och konfrontativ så var Biden mer tillbakalutad och reagerade på presidentens utspel med att skaka på huvudet, blunda och skratta för sig själv.

Enligt nyhetskanalen CNN fick Trump något mer prattid än Biden, drygt 39 minuter mot knappt 38, men bitvis var det svårt att höra vad någon av dem sa då de gång på gång pratade i munnen på varandra.

Om en vecka är det tänkt att de två vicepresidentkandidaterna, Mike Pence och Kamala Harris, ska mötas för en debatt i Salt Lake City i Utah.