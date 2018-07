Herrskapsracern som är ett fullblod

På Autobahn kan det gå undan under relativt trygga förhållanden. Bild: Bo Ingves

Nya Porsche Cayenne Turbo är kort sagt en fullblodsracer i suv-klädsel. Man kan vara av vilken åsikt som helst om bilar, suvar och fartens tjusning, men som produkt betraktad är bilen ett ingenjörskonstens mästerverk.

Motorn är en 4,0-liters V8 med dubbelturbo som utvecklar 550 hk och har ett vridmoment på 770 Nm. Den maffigt morrande motorns ljudvärld passar även soignerade gentlemän som gillar fart men inte vill att hela världen hör det.

Bilen accelererar från 0 till 100 km/h på 4,1 sekunder, en acceleration som sedan bara fortsätter långt upp fartregistret. På Autobahn krymper visserligen synfältet när hastigheten ligger över 250 km/h, men den massivt stora och tunga bilen håller sig snällt på vägen och ljudnivån i kupén är dämpad.

Bilens topphastighet ligger på hela 286 km/h så det fanns ännu kraft i reserv. Det var bara modet som fattades, eller, kanske hellre, förståndet som fanns.

Till det yttre är bilen smäckrare än den förra generationen. Ändå är bromsskivorna innanför de 21 tum stora fälgarna ungefär lika stora som däcken på min Honda Civic. Det krävs mycket för att bromsa in 2,2 ton plus passagerare och last från Autobahnhastighet.

Instrumentbrädan är så gott som helt digital, och de flesta fysiska knapparna har ersatts av trycksensitiva områden i en skiva mellan framsätena. Jag är en purist som tycker att många bilar går för långt i digitaliseringen, men den här interiören är en av de snyggare i sitt slag. Dessutom justeras faktiskt värmen med fysiska knappar.

Mätarpanelen simulerar digitalt Porsches typiska panel med fem mätare och en stor varvräknare i mitten. Som standard är bilen utrustad med luftfjädring vilket ger många möjligheter att stabilisera den höga och tunga bilen. När 2,2 ton bil vräker sig genom branta kurvor utan att man högt ovanför marken egentligen märker de laterala krafterna måste slutresultatet kallas lyckat.

Den här ultimata versionen av Porsches stora suv ingår i importprogrammet till ett pris av 257 000 euro. I Finland intresserar Cayenne Hybrid mera. I praktiken är det ingen stor skillnad i prestanda, men grundpriset på hybriden är endast 104 000 euro.