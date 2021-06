Henrik Granö död

Musikern Henrik Granö har gått ur tiden.

Henrik Granö, en av Finlands mest legendariska gitarrister är död. Granö blev känd i gruppen The Sounds på 1960-talet.

– "Hencka" hade varit sjuk länge så nyheten om hans död kom inte som en överraskning. Det är sorgligt. Jag har förlorat en vän och musikvärlden en mycket skicklig musiker, säger kollegan och vännen Jussi Raittinen när HBL når honom på sommarstugan i Lojo.

Jussi Raittinen spelade tillsammans med brodern Eero i The Sounds 1963-64. Henrik Granö går till historien som gitarristen som charmade finländarna med solot till låten Emma. Det var ursprungligen en folkmelodi från 1929 som blev populär under krigsåren.

The Sounds började spela 1962 och i den ursprungliga uppsättningen ingick förutom Granö också Bobi Söderblom på gitarr, Peter Ekman på bas och Johnny Liebkind på trummor.

– Henrik Granö var tveklöst en av 60-talets bästa gitarrister och inom ståltrådsmusiken den bästa. Han var en tekniskt skicklig gitarrist som fick ut allt av sitt kunnande. Han hade en fördel i och med att han hade spelat violin. Det utgjorde grunden till hans melodiska spelande, säger Raittinen.

Sounds, Scaffolds, Strangers och Esquires var band som hörde till ståltrådsmusikens första våg i Finland. Jussi Raittinen och brodern var medlemmar i Esquires.

– Vi lyssnade ofta The Sounds på deras spelningar. Det var efter en spelning då Bobi Söderblom hade flyttat till Åbo som jag föreslog att jag och Eero kunde ansluta oss till The Sounds så att Eero skulle spela trummor, jag kompgitarr och Johnny Liebkind kunde koncentrera sig på sjungandet. Då ville Sounds få in lite mer styrka i sången och inte bara satsa på instrumentalmusik. The Sounds var ett oerhört rutinerat band och det berodde på att bandet hade många spelningar bakom sig.

Singeln Hei Tytöt/Kaipaan Sua, som gavs ut i slutet av 1963 var den första låten med sång inspelat av ett ståltrådsband. Våren 1964 lämnade bröderna Raittinen bandet för att grunda Eero, Jussi & The Boys. The Sounds höll på till hösten 1965. Henrik Granö hade en lång paus i det aktiva musicerandet och jobbade bland annat som lärare i Kyrkslätt.

– Jag hade inte hört något av "Hencka" på många år innan hans bror Matts bjöd mig in till Finns folkhögskola 1991 för att hålla ett föredrag om den finländska popmusikens historia. "Hencka" bodde nära skolan och då spelade vi tillsammans en stund. När ståltrådmusiken upplevde en renässans på 2000-talet så fick jag ofta förfrågan om hur man kunde återuppliva The Sounds, men jag hade ingen andel i deras comeback.

Det skulle dröja 46 år innan The Sounds gjorde en comeback på ståltrådsmusikfestivalen i Nastola 2011 med originaluppsättningen förutom att Johnny Liebkind var ersatt med Henrik Granös son Wille på trummor. The Sounds är fortfarande aktiva i dag.

– "Hencka" var alldeles lysande på de spelningar jag upplevde innan han på grund av hälsoskäl slutade i bandet 2014. Efter det träffade jag honom några gånger, säger Raittinen.

Henrik Granö blev 74 år.