Brexit har gett upphov till brexlit när engelsmännen försöker förstå vad ett utträde ur EU egentligen innebär.

Det har blivit populärt att tala om "brexlit", litteratur som skrivits sedan omröstningen i Storbritannien 2016. Många skriver om vad man har kallat det "nya" England, det vill säga landet som röstade för utträde från EU. Stämningarna har inspirerat författare att skriva om framför allt det kaos som följde. Författaren Jonathan Coe har nyligen sagt att folk springer omkring som huvudlösa höns och ingen vet vart brexit skall leda.

I Rachel Cusks Kredo läser vi om en tatuerad karlslok som stoppar i sig en stor tallrik med stekt mat och förklarar att nu snart kan han äntligen äta engelsk mat i eget land! Och i Ali Smiths Autumn, publicerad i augusti 2016 som den första brexitromanen, sjungs det "först haffar vi polackerna, sedan muslimerna…"

- Det var den värsta av alla tider (...) överallt var landet splittrat, kommenterar Ali Smith.

Jonathan Coe gav nyligen ut romanen Middle England och berättade i The Guardian (3 november) att då han skrev sista kapitlet i april i år hade han som EU-sympatisör hoppats att något dramatiskt skulle hända som skulle sätta käppar i hjulet på brexit, även om "jag som författare hoppades motsatsen för att mitt sista kapitel inte skulle spåra ur". Vi vet hur det gick och boken diskuteras nu flitigt.

2001 skrev Coe romanen The Rotters Club och 2004 The Closed Circle som gav oss premiärminister Blair och hans tid. Den nya romanen börjar 2010 och vi möter samma gestalter som i de förra böckerna. Vi läser om tåg som inte fungerar, om David Cameron och Theresa May ( "ambitiös men mycket försiktig"),om Trump och Putin, om gifta par som separerar som en följd av brexit. Fiktion och verklighet vävs samman.

Benjamin är en pensionerad revisor som bor intill floden Severn. Han har ambitionen att skriva ett magnum opus som han vill kalla Unrest, om Europa från och med Storbritanniens inträde i EU 1973. Det skall förstås också bli en bok om honom själv. I Coes tidigare romaner var Benjamin, Doug och Philip först skolkamrater och sedan vuxna vänner. Doug har i den nya romanen blivit en framgångsrik journalist, Philip förestår ett litet förlag. Vi möter också Benjamins far, hans syster Lois och hennes dotter Sophie. De flesta av gestalterna är emot utträde, några för.

Sophie är en ung akademiker som är förtjust i allt europeiskt och gillar att bo i London för att den internationella blandningen av människor tilltalar henne. Hon har gift sig med Ian som är hennes brexit-motsats: han är framför allt rädd att förlora sig själv i den mångkulturella staden, i synnerhet då en asiatisk kvinnlig kollega ges företräde framom honom på jobbet. Sophie och Ian separerar som en följd av brexit.

Sophie själv gör också bort sig då hon anklagar Emily, en av sina studenter, för att ha svag karaktär då denna planerar att korrigera sitt kön.

Vi får ta del av vad folk tycker och tänker och nu och då diskuteras också en svunnen tid. Affärsmannen Hu Dawei från Kina besöker England och ser tillsammans med Sophie på en tavla av en traditionell rävjakt, den gamla sorten då rävarna dödas av hundar och ryttarna är uppklädda med höga hattar. Han säger att han så gärna skulle vara med om en jakt, men får till svar att det numera är förbjudet. (Det stämmer, men det är ett faktum att den här typens jakt ännu förekommer på sina håll också i brexit-England!).

Coes roman heter Middle England och jag har frågat mig vad Coe åsyftar med titeln. Hur fungerar det "nya" England i förhållande till det "gamla"? Termen brukar hänföra sig till en medelklass och lägre medelklass med traditionella, ofta konservativa åsikter. Det vita England med cricket, varmt öl, trädgårdskultur. Och nu? I romanen möter vi många gestalter just från det gamla Middle England och vi måste väl tolka titeln så att den världen går mot sitt slut – eller åtminstone att valet 2016 var ett desperat försök att återvända till en gången tid utan mångkulturalism och invandrare.

Hur det hela kommer att gå vet vi ju inte, och Jonathan Coe själv är emot utträde. Han är både engelsman och europé, har han förklarat, och jag delar hans åsikt helt då han säger att det är "chockerande och idiotiskt att vi är hopklämda på den här lilla ön ( … ) vi måste kommunicera på ett sätt som inte hela tiden är våldsamt och konfrontativt…"

Benjamin och hans syster Lois flyttar till Frankrike där de köper Le Vieux Moulin söder om Avignon också vid en flod. Den yngre generationen vill inte bort. Sophie stannar kvar i England och säger att "det gäller att på något sätt klara sig".

"Hemsökta av vårt djävla förflutna", säger en annan.

Kerstin Lindman-Strafford