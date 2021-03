Hemmafavoriter försvarade America's cup-titel

Det blev en promenadseger för regerande mästarna Team New Zealand i det avgörande racet i seglingstävlingen America's cup.Italienska Luna Rossa kom i väg först över startlinjen, men sedan dominerade mästarna – hela vägen in i mål.

– Det känns overkligt, säger den nyzeeländske rorsmannen Peter Burling, nu tvåfaldig America's cup-mästare.

Team New Zealand ledde över den italienska båten Luna Rossa med 6–3 i bäst av 13 matcher inför onsdagens race. Hemmafavoriterna behövde alltså bara vinna en match under onsdagen för att åter kunna lyfta "The Auld Mug" – världens äldsta idrottstrofé.

Italienarna kom iväg först över startlinjen men hemmabåten ledde med minsta möjliga marginal vid första vändningen. Därefter utökades ledningen ben för ben och racet liknade allt mer ett ärevarv inför den fullsatta hemmamarinan. America's cup avslutades med fem raka matchvinster för Team New Zealand och slutresultatet skrevs 7–3.

– Vi har lärt oss hela veckan hur vi bäst möter den här båten, säger Burling.

Det tionde racet, som ursprungligen var planerat att avgöras i tisdags, sköts upp till onsdagen på grund av ombytliga vindar, men även då ställde vädret till det och starten blev en knapp halvtimma sen.

Matchracingtävlingen America's cup har anor från mitten av 1800-talet och genomförs vart fjärde år.