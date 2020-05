Hemlevererad mat får ros och ris: Stor besvikelse efter halvgammal korv i påsen

Coronan och uppmaningen att 70-plussare ska undvika matbutiken fick finländarnas shoppingvanor att förändras radikalt. Då du inte själv kan inspektera maten innan du köper den finns risken att du får varor som inte håller måttet. Men den nya tjänsten Helsingforshjälpen har tagits emot med öppna armar.

Strax innan valborg beställde Lolan Hellsten en jätteleverans mat från sin lokala K-affär i köpcentret Redi. Eftersom Lolan Hellsten och hennes make bägge är över 70 år har de börjat köpa hemleveranser via nätet för att undvika kontakter med andra människor, helt i enlighet med regeringens direktiv.

Den plötsliga enorma efterfrågan på hemlevererade livsmedel har gjort att leveranstiderna hos en del affärer har förlängts. I vissa fall får man vänta över två veckor för att få maten hemburen. På grund av de långa leveranstiderna och eftersom paret Hellsten skulle åka till sommarstugan till valborg köpte paret matvaror för 342 euro. Men då uppköpen väl bars hem till Hellstens var besvikelsen stor:

– Affären hade sålt oss flera varor som var på väg att bli gamla. Till exempel hade butiken sänt oss länkkorvar och knackkorvar vars bäst före-datum strax löpte ut. Också köttfärsen och kycklingen hade dålig stämpel, grämer sig Hellsten och förundrar sig över att K-butiken inte begrep att en kund som handlar för hundratals euro, ska konsumera maten under en längre tid, och därför behöver varor med god hållbarhet.

– Jag blev väldigt ledsen och det var inte första gången. Förra gången levererade K-affären apelsiner som hade sett sina bästa dagar och som jag aldrig själv skulle ha köpt ifall jag hade haft möjlighet att välja dem själv, säger Hellsten som misstänker att butiksföretagarna utnyttjar de äldre kunderna och prackar på dem snudd på gamla varor som annars skulle bli osålda.

Efter katastrofen med den halvgamla valborgsmaten mejlade Hellstens make köpmannen i K-affären och fick ett vänligt ursäktande svar och tio euro i kompensation.

– Det var förstås trevligt att butiken gick oss till mötes. Men jag är helt säker på att alla äldre människor inte orkar reklamera, utan bara tyst grämer sig och äter eller slänger bort de dåliga varorna.

Teemu Tikkala, köpman för K-supermarket i Redi säger att grundregeln är att de varor som levereras hem till kunderna ska ha fem dagar tills bäst före-datum.

– Men alltid går det inte förverkliga. Till exempel om kunden vill ha knackkorv av ett visst märke och alla paket i hyllan går ut om fyra dagar. Då kanske personen som plockar ihop varorna tänker att det är bäst att kunden får sin korv i stället för att bli utan, säger Tikkala.

– Vissa vill att bananerna ska vara lite gröna, medan andra prefererar mogna bananer.

Teemu Tikkala medger att kundresponsen har skjutit i höjden efter att folk i våras började beställa maten hemlevererad och erkänner att det skedde en miss med den leverans som HBL påtalar.

– För oss är det här en ny situation. Min rekommendation till kunderna är att skriva ner särskilda önskemål i beställningsformuläret.

Samma råd ger också Raija Marttala, ledande sakkunnig vid Konkurrens- och konsumentverkets konsumentrådgivning.

– Då man beställer matvaror hemlevererade, brukar det gå att ange särskilda önskemål. Här skulle jag rekommendera konsumenterna att skriva in att de vill att varan ska ha minst ett visst bäst före-datum och att produkten ska bytas ut mot motsvarande vara med bättre stämpel ifall hållbarheten på den önskade produkten är begränsad, säger Marttala.

Grundregeln då man köper produkter från en webbaffär eller på distans är att konsumenten har 14-dagars returrätt. Men lagstiftningen gäller inte färskvaror med begränsad hållbarhet.

– Däremot har kunden nog rätt att få ersättning i enlighet med konsumentskyddslagen om hen har fått matvaror som inte längre håller måttet, till exempel tomater som är mjuka, säger Marttala.

Konsumentrådgivningen har inte den senaste tiden fått några klagomål om hemlevererad mat

– Det tyder på att kunderna och livsmedelsaffärerna hittills har lyckats lösa eventuella problem sinsemellan. För affärerna lönar det sig inte att göra kunderna besvikna, eftersom der i så fall mycket fort röstar med fötterna och anlitar en annan leverantör, säger Marttala.

Sedan en dryg månad tillbaka koordinerar Helsingfors stad matleveranser till 70-plussare i ett samarbete med S-kedjan och församlingarna. Tjänsten går under namnet Helsingforshjälpen och via den kan äldre personer ringa in mat- och apoteksbeställningar som sedan levereras till kunderna.

En fråga som har infunnit sig är varför Helsingforshjälpen bara levererar mat från S-kedjans affärer.

– S-gruppen tog kontakt med oss och erbjöd sig ta emot telefonbeställningar av äldre. Vi skulle gärna samarbeta med också andra aktörer, men hittills har ingen annan visat intresse, säger Tiina Hörkkö som leder Helsingforshjälpen.

HBL vänder sig också till K-gruppen och frågar varför inte den är med i Helsingforshjälpen, men koncernens pressavdelning svarar att man inte känner till verksamheten och därför inte kan kommentera saken.

Tiina Hörkkö säger att telefontjänsten dit de äldre personerna ringer för att beställa varorna snarast är förlustbringande verksamhet för S-gruppen eftersom telefonsamtalen ofta kan ta upp till tjugo minuter per beställning.

Responsen på tjänsten har varit översvallande:

– Folk har varit otroligt tacksamma, ja till och med förvånade över att vi erbjuder dem den här servicen, säger Kirsti Kallansalo, som i vanliga fall jobbar med inom stadens ungdomsservice, men som tillfälligt har koordinerat matleveranser i Hertonäs medan skolorna har varit stängda.

Helsingforshjälpens matkassar plockas ihop av stadens anställda och av församlingarnas volontärer vilket betyder att det inte finns något profitintresse gentemot butiken hos dem som väljer ut vilka varor som säljs via tjänsten. Matleveranserna sker två gånger i veckan, på tisdagar och torsdagar.

– Vi inspekterar noga de produkter vi väljer till kunderna. Vi har redan fått en del stamkunder vars preferenser våra matkasseplockare har hunnit bli bekanta med, säger Kallansalo.