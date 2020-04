Vilka andra yrkesgrupper är tvungna att själva skaffa sina dyra specialarbetskläder för att klara av sin arbetsdag?

Tänk att få 33 000 i årsarvode, inte som lön för cirka åtta timmars arbete per dag, utan ett arvode, wow! Den summan ska utbetalas till den nya ordföranden för Kulturfonden.

Att jobba inom vården, ett osexigt, underbetalt och kvinnodominerande yrke ger under 30 000 i lön på årsbasis. Efter alla maximala erfarenhetstillägg har jag som barnskötare i handen, i nettolön per månad 1 750 euro. Då jobbar jag sju timmar och 45 minuter dagligen. Där finns inberäknat regeringen Sipiläs extra sex minuter per dag vilket är 30 minuter mer i veckan, 24 timmar årligen som vi inom vården ger gratis arbetstid till samhället. Flera arbetstagare har vi inte sett till på vår arbetsplats, trots att det var idén med att vi skulle jobba längre dagar. Dessutom beslöt samma regering att skära ner vår semesterpeng med en tredjedel. Nu har det gått tre år sedan beslutet verkställdes och vi har fortfarande ingen aning om hur detta års semesterpeng kommer att se ut.

Ytterligare en sak som stör mig oerhört; med denna usla lön är vi själva tvungna att skaffa alla våra arbetskläder. Vi får lim, målarfärg, till och med spyor, kiss och bajs på våra privata kläder; för att inte tala om att skaffa regnkläder, gummistövlar, varm vinterutrustning såsom jackor, utebyxor och rejäla vinterstövlar, en utrustning som ska klara utetemperaturer i åtminstone två timmar. Vilka andra yrkesgrupper är tvungna att själva skaffa sina dyra specialarbetskläder för att klara av sin arbetsdag? Mig veterligen inte en enda!

Och även i dessa coronatider arbetar vi precis som vanligt i barngrupper, iklädda våra privata kläder, helt utan skyddsdräkter, inga munskydd eller handskar. Barn är ledsna ibland och behöver tröstas, hållas i famnen, tvättas etcetera. Det är omöjligt att hålla fysisk distans till barnen.

Trots att beredskapslagen tagits i bruk den 18 mars får vi inte upplysa familjerna om att det bästa just nu är att undvika onödiga kontakter, att helst leva i sitt hem med de egna familjemedlemmarna. Vi är tvungna att ta emot barn vars mamma (oftast) i familjen är hemma och sköter den yngsta i familjen. Eller familjer där båda föräldrarna arbetar på distans på grund av coronaviruset och utnyttjar dagvården trots att de endast har ett barn i familjen. De har rätt att komma till daghemmet, men regeringen har helt klart och tydligt sagt att de rekommenderar att enbart de som verkligen behöver dagvården skulle använda den, för att minska risken för smitta.

Tyvärr verkar det inte vara så nogräknat med dagvårdspersonal, inte ens Institutet för hälsa och välfärd THL är konsekvent i sina bestämmelser. Trots positivt testade coronafall har det inte funnits krav på stängda daghemsavdelningar eller att placera personalen i karantän. Många av oss i personalen är upprörda och besvikna över att vi verkar utnyttjas. Helt underbetalda utför vi dagligen vårt viktiga och oersättliga arbete. Utan vår arbetsinsats skulle samhället över huvud taget inte kunna fungera, inte ens i dessa eländiga coronatider.

Undantagsvis tillåts signatur. Red.