Helsingforsskolor börjar servera frukost på försök

Fyra Helsingforsskolor ska börja servera gratis frukost till eleverna som ett pilotprojekt, sedan stadsstyrelsen klubbat vidare en motion om gratis frukost till skolelever.

Stadsstyrelsen beslöt på måndagen att godkänna en motion om gratis frukost för skolelever. Bakom förslaget står vänsterpartisten Mai Kivelä och nästa steg är ett pilotprojekt i fyra skolor.

Enligt Kivelä är det en betydande del av barnen som inte äter frukost. 25 procent av eleverna i fjärde och femte klass äter inte frukost under alla skoldagar. För åttorna och niorna är siffran ännu högre, hela 43 procent av eleverna lämnar bort frukosten en eller flera dagar under skolveckan. Statistiken är från 2019.

Under pilotprojektet ska frukost delas ut i fyra skolor på 500 elever. Kostnaden kommer vara mellan 202 000 euro och 330 000 euro per läsår plus övervakning. Prisskillnaden beror på om barnen ska få bröd eller inte.

Enligt Kivelä har liknande projekt funnits på andra håll i landet, men omfattningen är en annan i Helsingfors. I slutändan är det stadsfullmäktige som bestämmer om barnen ska får gratis frukost eller inte.